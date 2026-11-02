O femeie de 67 de ani, implicată într-o schemă de escrocherie? Oamenii legii au reținut suspecta în flagrant

O femeie de 67 de ani, din capitală, a fost reținută în flagrant de polițiști și procurori, fiind suspectată că ar fi fost implicatǎ într-o schemă de escrocherie, în urma căreia un bărbat de aceeași vârstă ar fi fost prejudiciat cu peste un milion de lei, potrivit Poliției.

După cum a arătat ancheta, bǎrbatul ar fi fost contactat telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de telefonie mobilă și ai unor instituții de drept. Sub pretextul prevenirii unor presupuse fraude, aceștia l-ar fi convins să transmită, în mai multe tranșe, sume importante de bani prin intermediul unor curieri, printre care și femeia suspectată.

Femeia a fost reținută în flagrant pe teritoriul UTA Găgăuzia, în momentul în care ar fi încercat să preia o nouă tranșă de bani.

„În timpul investigațiilor, oamenii legii au stabilit că aceasta ar fi fost implicată și în alte cazuri similare, având rolul de a colecta banii de la victime și de a-i transmite ulterior altor membri ai grupării”, a precizat Poliția.

Bănuita este cercetată penal, iar dacă va fi găsită vinovată, aceasta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 4 la 8 ani.