O femeie de 67 de ani, implicată într-o schemă de escrocherie? Oamenii legii au reținut suspecta în flagrant
O femeie de 67 de ani, din capitală, a fost reținută în flagrant de polițiști și procurori, fiind suspectată că ar fi fost implicatǎ într-o schemă de escrocherie, în urma căreia un bărbat de aceeași vârstă ar fi fost prejudiciat cu peste un milion de lei, potrivit Poliției.
După cum a arătat ancheta, bǎrbatul ar fi fost contactat telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de telefonie mobilă și ai unor instituții de drept. Sub pretextul prevenirii unor presupuse fraude, aceștia l-ar fi convins să transmită, în mai multe tranșe, sume importante de bani prin intermediul unor curieri, printre care și femeia suspectată.
Femeia a fost reținută în flagrant pe teritoriul UTA Găgăuzia, în momentul în care ar fi încercat să preia o nouă tranșă de bani.
„În timpul investigațiilor, oamenii legii au stabilit că aceasta ar fi fost implicată și în alte cazuri similare, având rolul de a colecta banii de la victime și de a-i transmite ulterior altor membri ai grupării”, a precizat Poliția.
Bănuita este cercetată penal, iar dacă va fi găsită vinovată, aceasta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 4 la 8 ani.
„Reamintim cetățenilor că angajații instituțiilor de drept și ai companiilor de telefonie nu solicită transmiterea banilor prin intermediul unor persoane terțe. În asemenea solicitări, nu transmiteți bani necunoscuților și sesizați imediat Poliția”, au atenționat oamenii legii.