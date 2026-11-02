LIVE TEXT Cinci persoane au fost rănite în urma atacurilor nocturne asupra regiunii Odesa. O persoană a murit, iar alte 14 au fost rănite, în orașul Izium. Război în Ucraina, ziua 1713

UPDATE 11:50 Conform informațiilor preliminare, o persoană a murit, iar alte 14 au fost rănite, în urma atacurilor cu rachete rusești asupra orașului Izium, regiunea Harkiv.

În urma loviturilor, au fost parțial distruse și avariate blocuri de locuințe, case private și magazine. Au izbucnit incendii la autoturisme.

UPDATE 11:45 În regiunea Odesa, în urma unui atac rus masiv, 5 persoane au fost rănite, conform informațiilor preliminare – 4 în Odesa și 1 în regiune.

În Odesa, lovirea unor spații de depozitare a provocat incendii de amploare. Au fost avariate o conductă de gaz, o clădire de locuit și un garaj.

În sudul regiunii, clădirea unei brutării a fost distrusă, iar un incendiu a izbucnit. De asemenea, au luat foc și depozitele.

Într-o altă zonă, au fost avariate clădirea administrativă, clădiri de locuit, chioșcuri și clădirea autogării.

UPDATE 11:40 În regiunea Harkiv, douăsprezece persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc, printre care și un copil.

Conform pompierilor, în seara zilei de duminică, 1 noiembrie, armata rusă a atacat cu drone satul Vasișceve din comuna Bezliudivka. În urma uneia dintre loviturile care au atins acoperișul unui bloc de locuințe cu cinci etaje, au fost avariate structurile apartamentelor și planșeele dintre etaje.

Pompierii au salvat doi locatari care erau blocați într-un apartament de la ultimul etaj.

La alte adrese au izbucnit trei focare de incendiu: au luat foc sere, fân și o instalație frigorifică pe teritoriul unei întreprinderi private.

UPDATE 08:15 În noaptea de 1 noiembrie spre 2 noiembrie (începând cu ora 18:00 din 1 noiembrie), forțele ruse au lansat asupra Ucrainei un atac cu 193 de drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 154 de drone de tip Shahed (58 dintre acestea fiind cu reacție), Gerbera și drone de alte tipuri; circa 6 drone de atac se aflau încă în aer în jurul orei 07:45.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian ale aramei ruse în 26 de locații, precum și căderea resturilor de drone doborâte în 9 locații.