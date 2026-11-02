R. Moldova și România vor putea efectua în comun achiziții militare. Acordul de parteneriat, semnat la București

Ministerul Apărării al R. Moldova a devenit partener oficial în cadrul Instrumentului financiar european „Acțiunea pentru Securitatea Europei” (SAFE). În același timp, a fost semnat și contractul subsecvent cu IDV Defence Vehicles S.p.A. (IVECO), în baza căruia Armata Națională va fi dotată cu 62 de camioane, produse de compania italiană. Unitățile de transport vor fi achiziționate din bugetul R. Moldova destinat pentru apărare, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării.

Documentele au fost semnat pe 2 noiembrie la Palatul Victoria din București.

Prin acest parteneriat în cadrul SAFE, încheiat prin actul adițional la Acordul-cadru din 2 decembrie 2019, R. Moldova va participa, ca parte contractantă, la o achiziție comună de platforme de transport auto multifuncționale pe roți (camioane).

Ministrul Apărării al R. Moldova Anatolie Nosatîi a menționat că semnarea documentelor reprezintă un nou pas în dezvoltarea parteneriatului instituțional al celor două țări, construit de-a lungul mai multor decenii.