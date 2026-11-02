R. Moldova și România vor putea efectua în comun achiziții militare. Acordul de parteneriat, semnat la București
Ministerul Apărării al R. Moldova a devenit partener oficial în cadrul Instrumentului financiar european „Acțiunea pentru Securitatea Europei” (SAFE). În același timp, a fost semnat și contractul subsecvent cu IDV Defence Vehicles S.p.A. (IVECO), în baza căruia Armata Națională va fi dotată cu 62 de camioane, produse de compania italiană. Unitățile de transport vor fi achiziționate din bugetul R. Moldova destinat pentru apărare, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării.
Documentele au fost semnat pe 2 noiembrie la Palatul Victoria din București.
Prin acest parteneriat în cadrul SAFE, încheiat prin actul adițional la Acordul-cadru din 2 decembrie 2019, R. Moldova va participa, ca parte contractantă, la o achiziție comună de platforme de transport auto multifuncționale pe roți (camioane).
Ministrul Apărării al R. Moldova Anatolie Nosatîi a menționat că semnarea documentelor reprezintă un nou pas în dezvoltarea parteneriatului instituțional al celor două țări, construit de-a lungul mai multor decenii.
„Pentru R. Moldova, acest acord are o semnificație aparte. El reconfirmă sprijinul constant al României pentru procesul de modernizare a Armatei Naționale și pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării noastre.
Camioanele care urmează a fi achiziționate și livrate în baza acestui acord vor contribui la dezvoltarea capacităților logistice și operaționale ale Armatei Naționale. Mai mult ca atât, cooperarea în cadrul acestui proiect va facilita apropierea standardelor și creșterea interoperabilității dintre forțele noastre armate”, a declarat Anatolie Nosatîi.