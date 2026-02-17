În Comrat tariful pentru alimentarea cu apă va crește cu peste 70%. La fel, a crescut și tariful pentru canalizare

În Comrat se vor majora două tarife: cel pentru alimentarea cu apă și cel pentru canalizare și epurarea apelor uzate. Prețul apei în oraș a rămas neschimbat de mai mulți ani, însă acum creșterea va fi de peste 70%, scrie Nokta.

Tariful pentru alimentarea cu apă pentru consumatorii rezidențiali va crește la 31,09 lei pe metru cub. Majorarea este de 13,09 lei (72,7%). În cazul consumatorilor nerezidențiali, tariful va crește cu doar 0,43 lei. Noile prețuri au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în ședința din 17 februarie, în urma examinării unei solicitări depuse de compania „Su-Canal” din Comrat. Furnizorul solicitase un tarif și mai mare — 42 de lei.

Noul tarif pentru canalizare este de 16,39 lei pe metru cub, cu 1,43 lei mai mare atât pentru consumatorii rezidențiali, cât și pentru cei nerezidențiali.

Nokta scrie că până în prezent, consumatorii rezidențiali din Comrat plăteau 18 lei pe metru cub de apă și 14,96 lei/m³ pentru canalizare. Aceste tarife au fost stabilite de Consiliul Municipal Comrat pentru anul 2023, fiind mai mici decât cele calculate de ANRE. Între timp, agenții economici plăteau mai mult decât dublul acestui preț — 36,79 lei/m³.

Problema majorării tarifelor a fost discutată recent în Consiliul Municipal Comrat. Directoarea „Su-Canal”, Tatiana Slavioglo, a declarat atunci: „Am furnizat cifrele, am calculat costurile noastre. Am indicat 42 de lei pe metru cub de apă. ANRE a aprobat 31”.

„În 2023, costurile cu energia electrică, care reprezintă principalele noastre cheltuieli, s-au ridicat la 3,6 milioane de lei și au fost incluse în tarif. În prezent, cheltuim 7,5 milioane de lei doar pentru energia electrică. Despre ce să vorbim? Înțeleg că oamenii apelează la dumneavoastră și că doriți să ajutați pe toată lumea, dar trebuie să privim realitatea. Toate tarifele cresc. Salariul minim crește”, a declarat Slavioglo.

Nokta scrie că șefa „Su-Kanal” nu a putut răspunde definitiv când a fost întrebat dacă tariful de 31,09 lei va preveni acumularea de datorii. Dintre cei 22 de consilieri prezenți la ședință, 8 au votat în favoarea majorării tarifului la apă de la 18 lei la 31 de lei. Unsprezece nu au fost de acord cu decizia ANRE, iar trei s-au abținut.