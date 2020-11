„În ciuda carantinei și dificultăților legate de restricții”: Moldovenii din Franța adună și în acest an cadouri pentru nevoiași, în cadrul campaniei „Cutia cu daruri de Crăciun”

Campania „Cutia cu daruri de Crăciun”, lansată în 2019 la inițiativa fondatoarei „Papillon Dor”, Viorica Țîmbalari, are loc și în acest an. Anul trecut, echipa a reușit să colecteze peste 400 de cutii de la moldovenii stabiliți în Franța, pe care le-au distribuit în R. Moldova copiilor din familii social vulnerabile, scopul fiind același și pentru acest an.

„Anul acesta, am decis să pornim iarăși campania, în ciuda carantinei și dificultăților legate de restricțiile sanitare. La moment am colectat aproape 200 cadouri și scopul nostru este să adunăm 400, ca și anul trecut, apoi să ajungem la copiii care ne cunosc și ne așteaptă. Avem o listă de 100 de familii, din 10 sate – 6 raioane, la care ajungem cu fiecare campanie. În Moldova avem 15 voluntari (AO Help) care cutreieră satele, așa încât cadourile sa ajungă la timp. Mămicile din diaspora pregătesc împreună cu copiii lor cadouri pentru copiii din Moldova și încurajăm ca aceasta să fie o activitate în familie, în pragul sărbătorilor, pentru că astfel învățăm pe copii valoarea empatiei și grijii față de ceilalți”, spun inițiatorii campaniei.

De asemenea, proiectul este susținut de artizanii și prestatorii de servicii din diaspora, care propun servicii și produse la licitație, iar suma achitată de cumpărător intră în contul campaniei, din care se procură articole pentru cadouri.

Totodată, unii transportatori își oferă ajutorul, ducând gratuit darurile pentru copii din Franța spre Moldova. În acest an, data limită de colectare a cadourilor este 6 decembrie 2020.

„Papillon Dor” organizează diverse alte campanii pe parcursul anuluim cu scopul de a susține familiile social vulnerabile din R. Moldova. Între acestea, „Ghiozdanul Călător” de 1 septembrie, „Coșul cu produse pentru o familie de Paști”, „O Pască pentru un bătrân”.În paralel, organizația mai lucrează pe termen lung (6-12 luni) cu 10 familii pe care le ajută, cu participarea specialiștilor, să iasă din cercul vicios al vulnerabilității, prin instruire, educație, îngrijire medicală, susținere psihologică, condiții de viață îmbunătățite, pentru ca ei să devină autonomi și să se poată întreține prin forțe proprii.

Persoanele care colaborează cu „Papillon Dor” sunt 100% voluntari, fiecare oferind din timpul și resursele personale, pentru ca ceea ce se donează să ajungă la nevoiași.

„Papillon Dor” invită pe toți cei care doresc sa participe la Campania „Cutia cu Daruri” sau să cunoască celelalte activități ale acesteia, să urmărească pe Facebook – papillondor.org sau să contacteze via email: papillondorinfo@gmail.com.