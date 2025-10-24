În atenția călătorilor: Trafic intens la postul vamal de frontieră Palanca–Maiaki–Udobnoe

La această oră, în PTF Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, anunță Poliția de Frontieră. Aglomerată este atât direcția de intrare în R. Moldova, cât și direcția de ieșire din R. Moldova.

De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă.

„Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Tudora”, conform Poliției.

Pentru informații actualizate privind starea traficului și orice alte detalii, cetățenii sunt îndemnați să consulte pagina oficială a Poliției de Frontieră https://border.gov.md sau să contacteze Linia verde +373 22 259 717.