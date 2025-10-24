IGSU: Un autoturism a luat foc în timp ce se deplasa. Șoferul a suferit arsuri și o intoxicație

O mașină a fost cuprinsă de flăcări în seara zilei de joi, 23 octombrie, la Chișinău. O persoană a suferit intoxicație și arsuri, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

„În seara zilei de 23 octombrie, la ora 22:52, Serviciul 112 a fost sesizat despre izbucnirea unui incendiu la un autoturism aflat pe strada Alba Iulia 204 din capitală.

La fața locului a fost îndreptat un echipaj de pompieri. Salvatorii au stabilit că arderea s-a produs în timpul deplasării vehiculului. Flăcările au fost stinse de către populație până la intervenția pompierilor”, anunță IGSU.