Igor Grosu: În foarte scurt timp va fi prezentată lista cabinetului de miniștri

Președintele Parlamentului, Igor Grosu a anunțat că „în foarte scurt timp” va fi prezentată lista cabinetului de miniștri cu care premierul desemnat, Vasile Tofan va veni în Parlament pentru a prezenta Programul de guvernare și pentru a solicita votul de încredere, marți 21 iulie.

„Acum câteva clipe s-a încheiat ședința fracțiunii PAS cu premierul desemnat, Vasile Tofan. A fost o discuție bună, în care domnul Tofan ne-a prezentat concluziile consultărilor din ultima săptămână și prioritățile viitorului Guvern. Republica Moldova are nevoie de un Guvern prezent, care ia deciziile necesare, livrează rezultate și explică oamenilor, cu sinceritate și responsabilitate, de ce sunt importante reformele pe care le facem”, a declarat Grosu.

Președinta Maia Sandu a semnat decretul de desemnare a lui Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru pe 11 iulie. Desemnarea a avut loc după consultarea fracțiunilor parlamentare la care formațiunile din opoziție au refuzat să participe.

Potrivit articolului 98 alineatul (2) din Constituție, candidatul desemnat cere, în termen de 15 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului.

Conform legislației, Parlamentul acordă votul de încredere Guvernului cu votul majorității deputaților aleși. În baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește Guvernul.