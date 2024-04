Igor Grosu, despre reținerea fiicei unei deputate PAS: „Dincolo de prezumția nevinovăției, are un impact politic major asupra clasei politice, asupra Parlamentului”

În urma perchezițiilor de la Postul Vamal al Aeroportului Internațional Chișinău, fiica deputatei PAS, Victoria Cazacu, a fost reținută, fiind suspectată de acte de corupție. Potrivit unei declarații a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, deputatei fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate i-a fost cerută demisia, însă, până la această oră, parlamentara nu a dat curs cererii.

În cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova, Igor Grosu a fost întrebat de ce a cerut demisia colegei sale Victoria Cazacu, în condițiile în care instanța încă nu a pronunțat o decizie în privința implicării fiicei sale în schema de corupție de la aeroport.

„Sentința sau procesul judiciar are cursul său, iar noi nu putem sta așa, calmi, și aștepta toate argumentele. Realitatea este următoarea: CNA (n.r. Centrul Național Anticorupție) a descins la postul vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, având în spate o întreagă investigație, care a durat ceva timp, au fost acumulate probe. Probabil, au fost și semnale din partea cetățenilor care au fost supuși unui astfel de comportament. Sunt șapte persoane reținute, inclusiv un membru al familiei deputatei Victoria Cazacu. Dincolo de prezumția nevinovăției, are un impact politic major asupra clasei politice, asupra Parlamentului. Am avut o discuție cu doamna Cazacu și i-am cerut demisia”, a răspuns acesta.