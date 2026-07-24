Igor Grosu acuză opoziția de ipocrizie în contextul discuțiilor despre majorarea tarifului la gaz: „Îmi pare rău, e politic”

„E ipocrizie. […] Îmi pare rău, e politic”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu referire la protestul organizat vineri, 24 iulie 2026, în fața Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, în contextul discuțiilor pe marginea majorării tarifului la gaz.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, tot el și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, califică protestul opoziției privind majorarea tarifului la gaz drept o acțiune ipocrită, argumentând că majorarea este condiționată de factori externi, și nu de costul de administare, stabilit intern.

„Eu aș crede în sinceritatea opoziției în demersul ăsta, dacă ar veni cu niște propuneri judicioase. Componenta de preț, în mare, e compusă din două dimensiuni: prețul de achiziție, care noi nu-l dictăm, și costurile de administrare pe interior: distribuția, transportarea, retribuția muncii. Pe prima componentă nu prea ai cum interveni, pentru că trebuie să cumpărăm de pe piețe. Rămâne a doua – noi am descoperit că ceea ce plătește Energocom către Moldovagaz pentru distribuție e 3 lei din costul total. În costul de 3 lei intră plata celor 5 000 de muncitori din Moldovagaz. În costurile Energocom, retribuția e 5 sau 6 bănuți pentru m3 de gaz”, a comentat Grosu.

Igor Grosu s-a arătat nedumerit de ce opoziția nu vorbește despre salariile șefilor de la Moldovagaz, ci doar despre salariile celor de la ANRE și Energocom.

„E ipocrizie. Pe componenta de import nu avem cum interveni, dar cheltuielile interne ar fi un subiect și o dezbatere la obiect. Până atunci, îmi pare rău, e politic”, a conchis speakerul Parlamentului.

„Milionarii din PAS, jos mâna de pe gaz!”, acesta a fost unul dintre sloganele scandate de participanții la protestul organizat în fața Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE) vineri, 24 iulie 2026, în contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaz cu peste 6 lei.

Evenimentul a unit întrega opoziție parlamentară, iar deputații prezenți la manifestație au solicitat audierea reprezentanților ANRE în cadrul ședinței parlamentare ce va avea loc marți, 28 iulie 2026.

Anterior, Energocom a anunțat că prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar putea crește cu aproximativ 6,5 lei pentru un metru cub, adică cu aproximativ 45,1%. Energocom a depus la ANRE o solicitare de majorare a tarifului pe 15 iulie, invocând „creșterea semnificativă a costurilor de achiziție”. ANRE urmează să verifice toate calculele prezentate de companie și să decidă dacă aprobă, modifică sau respinge tarifele solicitate.