Opoziția, unită într-un protest: „Dacă ne unim, îi dăm jos, credeți-mă!”

„Milionarii din PAS, jos mâna de pe gaz!”, acesta a fost unul dintre sloganele scandate de participanții la protestul organizat în fața Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE) vineri, 24 iulie 2026, în contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaz cu peste 6 lei.



Evenimentul a unit întrega opoziție parlamentară, iar deputații prezenți la manifestație au solicitat audierea reprezentanților ANRE în cadrul ședinței parlamentare ce va avea loc marți, 28 iulie 2026.

Vineri, 24 iulie 2026, în fața ANRE, reprezentanții Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), ai Mișcării Alternativa Națională (MAN), ai Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, ai Partidului Socialiștilor (PSRM), ai Partidului Comuniștilor (PCRM), ai formațiunii „Partidul Nostru” și, de asemenea, ai Partidului „Democrația Acasă”, precum și reprezentanți ai societății civile, s-au unit într-un protest împotriva majorării tarifului la gaz.

Rând pe rând, mai mulți politicieni de opoziție au ținut discursuri în fața celor adunați. Discuțiile despre tariful la gaz au fost alternate cu cele despre înlăturarea președinte Maia Sandu și a Partidului Acțiune și Solidaritate de la conducerea țării.

„Țineți minte cum strigau Maia Sandu, Mihai Popșoi, Igor Grosu că este scump gazul de cinci lei? Dar ei ce fac cu 21?[…] Un lucru este cert, trebuie să ne unim toți. […] Dacă ne unim, îi dăm jos, credeți-mă! Uităm de limbă, Rusia, Europa, tot. Ne-am unit toți împreună și atunci avem șanse, asta e unica soluție. Eu cred că trebuie alegeri anticipate, altă soluție nu-i”, a declarat deputatul socialist Igor Dodon în fața celor adunați la protest.

Cu un mesaj asemănător a venit și unui dintre reprezentanții Partidului „Democrația Acasă”.

„Azi am un singur mesaj: fără milionari în funcții publice și la guvernare. Puterea este a oamenilor și a poporului. Jos Maia Sandu!”, a declarat deputatul Alexandru Verșinin, ajuns în Parlament pe listele partidului „Democrația Acasă”.

Printre cei prezenți la eveniment care au vorbit în fața protestatarilor, s-a numărat și Olesea Stamate, fostă deputată PAS.

„Noi, astăzi, am venit împreună cu colegii să spunem: „Nu, nu vom plăti atât timp cât nu știm pentru ce plătim și nu vom plăti atât timp cât nu faceți achizițiile transparent și responsabil. Nu puteți cumpăra când prețul este cel mai mare și să ne puneți să plătim acest preț din buzunarul oamenilor care nu mai au pe ce bani să-și cumpere o pâine. Spunem „Nu” scumpirilor. Doar noi îi vom putea opri. Astăzi, suntem câți suntem, iar data viitoare trebuie să fim mai mulți. Doar noi îi vom putea opri: Jos PAS!”, a declarat Stamate, actuală membră a Mișcării Civice „Construim Încredere”.

În timpul discursului Olesei Stamate, pe fundal, se auzeau voci care-i reproșau că a fost parte a acestei guvernări timp de cinci ani. „Ea o dat drumul la pușcăriași...”, se mai poate auzi pe fundal.

Deputatul Ion Chicu, tot el președinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, a fost unul dintre inițiatorii mișcării de protest. În închiere, el i-a invitat pe cei prezenți la manifestație la un nou protest pe care planifică să-l desfășoare marți, 28 iulie 2026, în fața Parlamentului.

„Acolo este un grup de deputați, am intrat să vorbim la ANRE. Cererea noastră este să vină, marți, în Palament, tot ANRE-ul. Înainte de a lua decizia, să discutăm în Parlament metodologia, cheltuielile și cu ce se ocupă Energocomul și Ministerul Energiei, de ce nu cumpăra gazul la timp. Și numai după ce discutăm în Parlament, după ce acceptăm noi metodologia, numai după aceasta, să se convoace să ia hotărârea”, a conchis Chicu.

Anterior, Energocom a anunțat că prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar putea crește cu aproximativ 6,5 lei pentru un metru cub, adică cu aproximativ 45,1%. Energocom a depus la ANRE o solicitare de majorare a tarifului pe 15 iulie, invocând „creșterea semnificativă a costurilor de achiziție”. ANRE urmează să verifice toate calculele prezentate de companie și să decidă dacă aprobă, modifică sau respinge tarifele solicitate.