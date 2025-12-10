„Idei năstrușnice”: Ministrul Educației și Cercetării, reacție la inițiativa lui Ion Ceban de a introduce efectuarea testului antidrog în școli

Ministrul Educației și Cercetării (MEC) Dan Perciun spune că a rămas „sincer surprins” de propunerea primarului municipiului Chișinău Ion Ceban ca toți elevii din capitală să fie obligați să susțină teste antidrog. „Astfel de idei năstrușnice apar, de regulă, anume pe fundalul unui exces de… inspirație”, a scris Perciun pe Facebook.

„Implementarea unei asemenea măsuri ar însemna constrângerea a 107 mii de copii să treacă printr-o procedură intruzivă și inutilă. (…) Practica de screening universal obligatoriu antidrog pentru toți elevii NU există în statele democratice și cu sisteme educaționale performante. Acolo unde se fac testări, ele sunt întotdeauna țintite, voluntare, strict reglementate și niciodată aplicate în masă”, explică ministrul Educației și Cercetării.

Acesta consideră că problema consumului de droguri de către tineri poate fi rezolvată prin „prevenție, informare și combaterea rețelelor criminale implicate în traficul de droguri”: „Accentul trebuie pus pe ceea ce funcționează cu adevărat”.

Acesta afirmă că în ultimele luni „vedem acțiuni ferme ale Ministerului Afacerilor Interne în identificarea și tragerea la răspundere a celor implicați în traficul ilicit”.

„La rândul său, Ministerul Educației, în parteneriat cu MAI, a început activități de informare în cadrul orelor de dezvoltare personală. Din luna februarie, aceste sesiuni — destinate atât elevilor, cât și părinților — vor fi desfășurate la nivel național, pe baza unor materiale didactice standardizate, cu participarea diriginților, psihologilor și a polițiștilor instruiți special pentru comunicarea în școli”, a dat asigurări Perciun.

Declarațiile lui Perciun vin la doar câteva ore după ce primarul general, Ion Ceban, a anunțat că urmează să propună opiniei publice Planul Municipal de prevenire și combatere a consumului de droguri în rândul minorilor și tinerilor, care prevede introducerea testării antidrog în școli pentru copiii ce au mai mult de 13 ani.

Testarea ar urma să aibă loc cu o periodicitate anumită și doar la acordul părinților. Potrivit primarului, această practică este aplicată în școli și în alte țări. El a numit, drept exemplu, Statele Unite ale Americii.