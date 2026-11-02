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Halterofilul Marin Robu a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial din China

Sursa: Facebook/ Federaţia de Haltere din Moldova / Weightlifting Federation of Moldova

Halterofilul Marin Robu a cucerit medalia de bronz în proba smuls la Campionatul Mondial din China cu rezultatul 176 de kilograme, anunță Olympic Moldova.

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Halterofilul a atins astfel un nou record mondial, care a fost depășit ulterior de de egipteanul Abdelrahman Younes (177 kg) și columbianul Yeison Lopez (178 kg).

La stilul aruncat Marin Robu a înregistrat rezultatul 197 kg și s-a clasat pe locul 15, iar la total a ocupat locul 7 cu 373 kg.

Campion mondial la total a devenit egipteanul Abdelrahman Younes, cu un nou record mondial – 390 kg, fiind urmat de columbianul Yeison Lopez (387 kg) și chinezul Lei Jiangqing.

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