Halterofilul Marin Robu a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial din China

Halterofilul Marin Robu a cucerit medalia de bronz în proba smuls la Campionatul Mondial din China cu rezultatul 176 de kilograme, anunță Olympic Moldova.

Halterofilul a atins astfel un nou record mondial, care a fost depășit ulterior de de egipteanul Abdelrahman Younes (177 kg) și columbianul Yeison Lopez (178 kg).

La stilul aruncat Marin Robu a înregistrat rezultatul 197 kg și s-a clasat pe locul 15, iar la total a ocupat locul 7 cu 373 kg.

Campion mondial la total a devenit egipteanul Abdelrahman Younes, cu un nou record mondial – 390 kg, fiind urmat de columbianul Yeison Lopez (387 kg) și chinezul Lei Jiangqing.