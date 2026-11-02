David Smith, despre documentarul ZdG: Rusia a încercat timp de 35 de ani să mențină R. Moldova săracă și sub controlul său

Rusia a încercat, în ultimii 35 de ani, să împiedice R. Moldova să devină un stat liber și independent, folosind războiul, embargourile economice, corupția și dezinformarea. Este una dintre concluziile formulate de David Smith, autorul newsletterului „Moldova Matters”, într-un editorial publicat luni, 2 noiembrie, despre documentarul Ziarului de Gardă, „În «Drujba» Moscovei”.

Editorialul, intitulat „Cea mai săracă țară din Europa (prin intenție)”, prezintă documentarul ZdG drept o retrospectivă a celor 35 de ani de independență a R. Moldova și a încercărilor repetate ale Kremlinului de a-și păstra influența asupra țării noastre.

Potrivit lui David Smith, războiul din regiunea transnistreană din 1992, embargourile economice, operațiunea de spălare a banilor cunoscută drept „Laundromatul rusesc” și campaniile de dezinformare nu trebuie privite ca evenimente separate, ci ca părți ale unui efort continuu al Rusiei de a împiedica R. Moldova să devină cu adevărat independentă.

Acesta remarcă însă că documentarul prezintă și modul în care R. Moldova a reușit, treptat, să se desprindă de influența Moscovei.

„De la mișcarea de renaștere națională a limbii și culturii, la adaptarea producătorilor de vin și a agricultorilor la noile realități, până la dezvoltarea unei societăți civile reziliente, călite de ani de atacuri hibride și război informațional”, a subliniat el.

Unul dintre momentele care i-au atras în mod special atenția lui David Smith este o declarație făcută de Vladimir Putin în cadrul unei conferințe de presă din 2023.

„Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa. Înainte era cea mai săracă țară, dar acum Ucraina i-a luat acest «loc de onoare»”, declara atunci liderul de la Kremlin.

Smith consideră că documentarul ZdG ajută publicul să înțeleagă legătura dintre sărăcia R. Moldova și politicile promovate de Rusia de-a lungul ultimelor decenii.

În opinia sa, menținerea fostelor țări sovietice în sărăcie, corupție și dependență a reprezentat o politică deliberată a Kremlinului, iar declarația lui Putin reflectă disprețul acestuia față de R. Moldova și Ucraina.

„Acest film este despre istoria Republicii Moldova și despre modul în care victoriile mici, dar semnificative, se pot acumula și pot genera schimbări reale. De asemenea, documentarul arată clar cum a tratat Rusia fostele colonii care s-au desprins de Imperiul Sovietic, menținându-le în așa-numita sa «sferă de influență», care nu reprezenta decât o etapă temporară, până în momentul în care imperiul avea să fie pregătit să se reconstituie”, a scris el.

Documentarul „În «Drujba» Moscovei”, realizat de Ziarul de Gardă, este disponibil integral pe YouTube, inclusiv cu subtitrări în limba engleză și rusă.

David Smith este un antreprenor și autor american, stabilit în R. Moldova din 2012, când a venit în calitate de voluntar al Corpului Păcii. Este fondatorul și editorul newsletterului „Moldova Matters”, lansat în 2021, în care analizează evoluțiile politice și economice din țară. De asemenea, este cofondator al Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) și s-a implicat în dezvoltarea mediului de afaceri local. În august 2025, după 13 ani petrecuți în R. Moldova, a obținut cetățenia moldovenească.