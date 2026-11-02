Atacuri cibernetice asupra frigiderelor în supermarketurile din Europa: „Toate congelatoarele noastre au atins 50 de grade Celsius”

Frigiderele supermarketurilor europene sunt din nou atacate cibernetic, magazinele dintr-o vastă zonă a continentului, din Suedia până în Belgia, fiind lovite luni, 2 noiembrie, de un atac cibernetic care le-a crescut temperaturile, similar cu un incident din Franța de luna trecută, scrie Reuters.

Lanțurile de supermarketuri Ahold Delhaize și Colruyt au declarat că un incident cibernetic a lovit peste noapte frigidere și congelatoare în zeci de magazine din Belgia și Luxemburg, în timp ce magazinele alimentare suedeze ICA și Coop au raportat creșteri similare de temperatură.

„A avut loc un atac cibernetic și toate congelatoarele noastre au atins 50 de grade Celsius”, a declarat pentru Reuters Engla Ingwall, manager de vânzări la un magazin francizat ICA din Stockholm, adăugând că atacul a avut loc la ora 02:00, dar a fost observat abia câteva ore mai târziu.

„Totul este distrus.” Un purtător de cuvânt al companiei private ICA a declarat într-un comunicat trimis prin e-mail că firma știa că „un număr limitat de magazine au fost afectate de un incident care a avut loc peste noapte, care le-a afectat sistemele de refrigerare și congelare”.

Ultimele incidente vin după un atac din Franța de luna trecută, în care poliția a declarat că hackerii au preluat controlul asupra unităților de răcire din sute de supermarketuri, provocând incendii și pierderi de alimente. Ahold a raportat, de asemenea, poliției luna trecută un incident de securitate cibernetică.

Deși nimeni nu a revendicat responsabilitatea pentru niciunul dintre atacuri, cazurile au pus în lumină anxietatea crescândă în rândul autorităților regionale cu privire la atacurile hibride care se răspândesc din conflictele de la granițele europene după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Moscova a negat în repetate rânduri implicarea în orice operațiuni de sabotaj sau război hibrid. Reuters nu a putut stabili cine se află în spatele atacurilor de luni sau dacă a existat vreo legătură cu cele din octombrie din Franța.

Centrul național de securitate cibernetică din Suedia – care a declarat că nu poate specula cu privire la cine se află în spatele atacurilor – lucrează la mai multe incidente care afectează magazinele alimentare din întreaga țară, a declarat luni șeful centrului, John Billow.

„În ultimele săptămâni… am identificat o mulțime de dispozitive tehnologice operaționale expuse în Suedia, despre care am fost clari în ceea ce privește necesitatea actualizării sau a corectării”, a spus el.

De la frigidere și sisteme de încălzire la camere de securitate și rețele de alarmă, o gamă tot mai mare de dispozitive, cândva în mare parte mecanice, poate fi acum monitorizată și controlată de la distanță, creând noi oportunități pentru infractorii cibernetici.

Stephan Moelans, CEO al firmei belgiene de refrigerare Sabcobel, care operează sistemele Delhaize, a declarat pentru agenția de știri Belga că incidentul a fost un atac cibernetic, evaporatoarele unităților fiind comutate în modul de dezghețare. Biroul lui Moelans a refuzat să comenteze.

„Sunt treaz de la ora 2 dimineața. Am lucrat toată noaptea și dimineața pentru a deconecta unitățile afectate de la rețea”, a declarat Moelans pentru Belga.

Un purtător de cuvânt al Colruyt Group, care operează magazine Spar în Belgia în cadrul unui sistem de franciză, a declarat că cinci magazine au avut sistemele de frigidere atacate.

În Irlanda, angrosistul de produse alimentare Musgrave a declarat că un incident cibernetic a afectat sistemele de refrigerare din 13 dintre magazinele sale SuperValu, forțându-l să retragă de la vânzare unele produse refrigerate și congelate.

„Sistemele noastre de monitorizare ne-au alertat cu privire la problemă și am luat măsuri imediate”, se arată într-un comunicat. „Ancheta noastră este în desfășurare.”

„Este foarte inspăimântător”

Grupul privat de retail de produse alimentare Coop a declarat pentru cotidianul suedez Aftonbladet că șase dintre magazinele sale au fost afectate de incidente similare. Nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Carrefour a declarat că 15 magazine din cele 700 din Belgia au fost afectate. Un lanț de supermarketuri estonian a fost, de asemenea, afectat, temperaturile ajungând la 50°C, a declarat furnizorul de tehnologie Kitman Coldtech pentru postul public de televiziune ERR.

Luc De Laet, fondatorul și proprietarul lanțului belgian de măcelării De Laet & Van Haver, a declarat că a fost trezit la 3:30 dimineața de un angajat care i-a spus că există o problemă. S-a grăbit la magazinul său din Hove, la sud de Anvers, și a găsit frigiderele încălzite până la 18°C.

El a spus că a distrus carne în valoare de aproximativ 15 mii de euro.