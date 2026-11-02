Încă două cazuri de escrocherie telefonică, înregistrate de oamenii legii. Câte alte tentative au fost dejucate

În weekend-ul 31 octombrie – 1 noiembrie, Poliția a înregistrat două cazuri de escrocherie telefonică. Prejudiciul total în cele două cazuri depășește 900 000 de lei, potrivit unui comunicat al Poliției.

Unul dintre cazurile înregistrate a fost comis anterior, dar raportat abia acum de victimă

În celălalt caz, în perioada 29–30 octombrie o femeie în vârstă de 60 de ani, din Ștefan Vodă, a fost apelată telefonic de persoane necunoscute, care au indus-o în eroare, invocând faptul că de pe conturile sale bancare ar fi fost întreprinse tentative de sustragere a banilor.

Sub acest pretext, suspecții au convins femeia să le transmită mijloace bănești, pretinzând că astfel vor putea identifica și depista persoanele care ar fi încercat să-i sustragă banii. Astfel, victima a transmis personal unui curier suma de aproape 650 000 de lei. Banii reprezentau economii proprii, acumulate din salariu pe parcursul a 20 de ani.

În aceeași perioadă, alte 55 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii.

Poliția recomandă din nou cetățenilor să nu transmită bani persoanelor necunoscute, indiferent de motivul invocat. „Nici un angajat al Poliției sau al unei instituții bancare nu vă va solicita să oferiți bani pentru a vă proteja economiile ori pentru a identifica presupuși infractori. Dacă primiți astfel de apeluri, întrerupeți convorbirea și sesizați imediat Poliția la 112”, a subliniat Poliția.