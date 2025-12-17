Guvernul a aprobat: salariul minim și mediu urmează să crească din 1 ianuarie 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu acest an și cu 114,6% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021.

Guvernul a aprobat miercuri, 17 decembrie, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul privind la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii.

Totodată, din 1 ianuarie, cuantumul salariului mediu lunar pe economie va crește de la 16 100 de lei în anul 2025 la 17 400 de lei în anul 2026.

„Actualizarea cuantumului va contribui la creșterea atractivității ofertelor de angajare, motivarea angajaților și asigurarea stabilității forței de muncă prin pachete salariale competitive”, a precizat Guvernul.

De asemenea, pentru susținerea familiilor cu copii va fi majorată indemnizația unică la naștere.

Din 1 ianuarie, aceasta va constitui 21 886 de lei, în creștere cu peste 536 de lei.

Executivul menționează că este o creștere de 130% față de indemnizația de 9459 de lei în 2021. Conform prognozelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în anul 2026 de această indemnizație vor beneficia peste 36 de mii copii.