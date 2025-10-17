Grupare criminală destructurată în R. Moldova. Trei persoane reținute pentru migrație ilegală, trafic de droguri și șantaj

A fost destructurată activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în săvârșirea mai multor infracțiuni, inclusiv organizarea migrației ilegale, traficul internațional de droguri, șantajul și estorcarea de bunuri materiale, anunță vineri, 17 octombrie, Poliția de Frontieră.

Astfel, în urma unor investigații și a unor acțiuni de urmărire penală desfășurate în cadrul unei cauze penale în curs de examinare, s-a stabilit că pe teritoriul R. Moldova activa o grupare criminală organizată, „despre care există o bănuială rezonabilă că ar fi implicată într-un spectru larg de infracțiuni, în special în organizarea migrației ilegale a cetățenilor non-regionali proveniți din state din Asia de Sud”.

„Gruparea avea o ierarhie internă clară și reguli stricte de conduită, respectând subcultura criminală a anilor ’90. Liderii au selectat persoane de încredere, cu trecut infracțional sau aflate în situații vulnerabile, cărora le-au atribuit roluri bine determinate. Activitatea infracțională s-a desfășurat atât pe teritoriul R. Moldova, cât și în state membre ale Uniunii Europene. Membrii grupării, acționând în comun și coordonat, au organizat intrarea, șederea și tranzitarea ilegală a teritoriului R. Moldova de către migranți, facilitând ulterior trecerea frauduloasă a frontierei de stat în România, cu destinații finale în diverse state din Uniunea Europeană, obținând profituri financiare considerabile”, a precizat Poliția de Frontieră.

Potrivit informațiilor, investigațiile au relevat că gruparea era constituită din mai mulți lideri și membri activi, responsabili de racolarea, transportarea și trecerea ilegală a migranților peste râul Prut, inclusiv prin utilizarea ambarcațiunilor gonflabile și a mijloacelor de transport proprii.

De asemenea, s-a constatat că liderii grupării recurgeau la mijloace de constrângere, amenințări și violență fizică asupra membrilor care nu îndeplineau sarcinile impuse.

Astfel, în baza probelor acumulate, pe 13 octombrie 2025, polițiștii de frontieră au efectuat percheziții la domiciliile mai multor persoane vizate în dosar. În urma acțiunilor procesuale, au fost ridicate mijloace materiale de probă, inclusiv arme, muniții, telefoane mobile, cartele SIM, carduri bancare și alte bunuri relevante cauzei penale.

„Trei membri activi ai grupării criminale au fost reținuți și arestați pentru 30 de zile, fiind cercetați penal pentru constituirea și conducerea unui grup criminal organizat, organizarea migrației ilegale, șantaj și alte infracțiuni conexe.”

Poliția de Frontieră și Procuraturii Edineț continuă acțiunile de urmărire penală în vederea identificării tuturor persoanelor implicate, a stabilirii întregului lanț infracțional și tragerii la răspundere penală a celor vinovați.