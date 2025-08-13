George Simion a declarat că R. Moldova este un stat artificial și pledează pentru reunirea cu România

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a pledat miercuri, 13 august, pentru „reunirea R. Moldova cu România”, pe care a descris-o drept „o soluție normală, din punct de vedere istoric, identitar și geopolitic”, scrie Agerpres.

„Poziția noastră, a AUR, (…) este că R. Moldova este un stat artificial care nu poate asigura securitate și bunăstare propriilor cetățeni, iar soluția normală, din punct de vedere istoric, identitar și geopolitic, este ca acest stat artificial să își protejeze cetățenii și să aleagă soluția corectă, coerentă, de reunire cu patria mamă”, a spus George Simion la Academia de vară „Mihai Viteazul” organizată la Palatul Parlamentului din România de Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat un proiect de lege privind înființarea Fondului Moldova, destinat „investițiilor transparente și oficiale făcute de entități românești în R. Moldova”. George Simion și-a exprimat sprijinul pentru această inițiativă.

„Nu există nicăieri o sumă a tuturor eforturilor financiare pe care le-a făcut România în legătură cu R. Moldova.(…) Fondul ar fi o abordare transparentă”, a spus Peiu.

George Simion și-a început activitatea civică la 20 de ani, organizând proteste în sprijinul elevilor români din R. Moldova. În 2012, a coordonat un marș comemorativ la Chișinău cu 7000 de participanți, marcând 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist. A fondat platforma „Acțiunea 2012”, militând pentru reunificarea României cu Basarabia. Activismul său i-a adus interdicții repetate de a intra în Republica Moldova. Prima interdicție a fost emisă în 2014, iar în 2024 a primit încă 5 ani de interdicție, premierul moldovean Dorin Recean declarând că Simion „face parte din efortul de destabilizare a statului”. George Simion a candidat la alegerile prezidențiale de România, unde a ajuns pe locul doi. În R. Moldova, George Simion a luat și-n primul și-n al doilea tur 12,47% din voturi.