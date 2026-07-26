Gacikevici, în așteptarea sentinței într-un dosar de miliarde, examinat 13 ani în primă instanță. Pronunțarea, stabilită pentru 30 iulie

După 13 ani de examinare în primă instanță, fostul șef al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Grigore Gacikevici, este aproape de a-și afla sentința în dosarul privind eliberarea creditelor cu încălcarea normelor de creditare în perioada 2005–2012, care a adus prejudicii pe circa 3 miliarde de lei. Sentința urmează să fie pronunțată joi, 30 iulie 2026, de magistrata Ana Cucerescu, care a preluat examinarea dosarului la începutul anului 2026.

Cercetarea dosarului a fost finalizată la 22 iunie 2026, după mai bine de 13 ani în instanță. În cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorii de stat au solicitat instanței aplicarea pedepselor definitive pentru concurs de infracțiuni, respectiv 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru fostul președinte al băncii, Grigore Gacikevici, și câte 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru ceilalți patru foști membri ai Comitetului de Creditare al băncii.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, procurorii au solicitat aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privința celor cinci inculpați, cu punerea acesteia în executare imediată din sala de ședință.

De asemenea, acuzatorii de stat au solicitat privarea inculpaților de dreptul de a ocupa funcții în domeniul bancar pe un termen de 5 ani, admiterea acțiunii civile și dispunerea încasării, în mod solidar, de la inculpați, în beneficiul părții vătămate BC „Banca de Economii” SA, a prejudiciului material cauzat prin infracțiune.

În ediția din aprilie 2026 a emisiunii „ORA DOSARELOR”, ZdG scria că după 13 ani de examinări în primă instanță, dosarul fostului șef al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Grigore Gacikevici, în care sunt vizați și alți patru foști membri ai Consiliului de Administrație al BEM, învinuiți de eliberarea creditelor cu încălcarea normelor de creditare în perioada 2005–2012, nu a fost soluționat.

Mai mult, dosarul a fost reluat de la ZERO la începutul anului 2026, după ce magistrata Olga Cojocaru, în gestiunea căreia a fost cauza timp de 13 ani, a fost demisă din sistemul judiciar ca urmare a nepromovării repetate a evaluării externe. Dacă până în 2027 nu va fi pronunțată o decizie definitivă pe caz, lucru aproape imposibil, există riscul ca cei vizați în dosar să scape de închisoare, chiar și în eventualitatea în care ar putea fi recunoscuți vinovați.

Fostul șef al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Grigore Gacikevici, și alți patru foști membri ai Consiliului de Administrație al BEM: Ana Vitiu, Mihail Bejenari, Leonid Belibov și Alexandru Mișov, învinuiți de eliberarea creditelor cu încălcarea normelor de creditare în perioada 2005–2012, sunt primii oameni din sistemul bancar ajunși pe banca acuzaților în dosarul „Frauda bancară”.

Dosarul șefului BEM din perioada 2004–2012, Grigore Gacikevici, în care figurează și cei patru foști membri ai Consiliului de Administrație, a fost trimis în judecată în aprilie 2013. Rând pe rând, la dosar au fost conexate alte nouă cauze penale care se referă la alte acțiuni comise de aceiași inculpați.

Explicată pe scurt, schema arată în felul următor: Banca de Economii oferea sume cu multe zerouri sub formă de credite, iar drept gaj accepta bunuri supraevaluate, a căror valoare nu acoperea sumele creditate. Potrivit procurorilor, de pe urma acțiunilor celor cinci inculpați ar fi beneficiat patru persoane fizice și 68 de firme, fiind cauzat un prejudiciu total de circa trei miliarde de lei. Gacikevici a refuzat să discute cu Ziarul de Gardă pentru a explica cum a admis, în calitate de șef al BEM, acordarea unor credite în asemenea condiții.