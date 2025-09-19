FT: UE plănuiește să deblocheze 550 milioane euro pentru Ungaria pentru a obține acordul lui Viktor Orbán asupra noilor sancțiuni contra Rusiei

Comisia Europeană intenționează să deblocheze aproximativ 550 de milioane de euro din fondurile UE destinate Ungariei, într-o încercare de a depăși amenințarea cu veto a premierului Viktor Orbán asupra unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit Financial Times (FT).

Bruxelles-ul se află sub presiune din partea Washingtonului pentru a înăspri măsurile contra economiei ruse, inclusiv prin stoparea importurilor de energie și vizarea companiilor din țări precum India și China care cumpără petrol rusesc, notează FT. Noul pachet de sancțiuni ar trebui să fie adoptat în unanimitate, dar Ungaria și Slovacia – ultimele două state membre UE care mai importă petrol rusesc – au amenințat că vor bloca măsurile.

Diplomații UE au discutat astăzi, 19 septembrie, propunerile Comisiei, care includ restricții asupra criptomonedelor, băncilor și energiei, precum și accelerarea eliminării treptate a combustibililor fosili din Rusia, termenul actual fiind 2027.

Orbán, care se pregătește pentru alegeri parlamentare anul viitor, a evitat în mod repetat reducerea dependenței de energia ieftină din Rusia și a întârziat adoptarea sancțiunilor împotriva Moscovei.

Sursa citată scrie că în 2022, Bruxelles-ul a blocat fonduri europene în valoare de 22 de miliarde de euro pentru Ungaria din cauza îngrijorărilor privind independența justiției, drepturile LGBT+, azilul și libertatea academică. De atunci, Comisia a deblocat treptat tranșe pentru a obține cooperarea Budapestei: 10 miliarde € în 2023 pentru ridicarea vetoului asupra ajutorului pentru Ucraina și 157 milioane € la începutul acestui an printr-o portiță legală ce permite realocarea fondurilor înghețate.

Conform FT, aceeași portiță este folosită și acum, Bruxelles-ul urmând să aprobe plata a circa 550 milioane €, dintr-un total de 605 milioane euro cerute de Ungaria în cadrul revizuirii de la jumătatea perioadei bugetare. Comisia Europeană nu a comentat încă oficial informația.