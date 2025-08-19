FOTO Trei tentative de transportare a bunurilor nedeclarate, depistate în cadrul controalelor vamale la Leușeni

Funcționarii postului vamal Leușeni au contracarat recent mai multe tentative de transport ilicit de bunuri peste frontiera R. Moldova. Bunurile nedeclarate, depistate în cadrul controalelor vamale, au fost confiscate iar șoferii riscă să fie sancționați contravențional.

În primul caz, în cabina unui autocamion, ce transporta marfă în adresa unui agent economic rezident, au depistate piese auto uzate, nedeclarate autorității vamale.

„Acestea s-au dovedit a fi ale șoferului, un cetățean moldovean, în vârstă de 42 de ani, care acum riscă să fie sancționat contravențional”, scrie Serviciul Vamal.

Sursa: Serviciul Vamal

În alt caz, în compartimentul marfar al unui microbuz ce se deplasa din Italia, au fost descoperite 15 laptopuri noi, tăinuite printre bagaje și transmisiuni neînsoțite.

„Documentat pe caz este șoferul, un cetățean moldovean în vârstă de 37 de ani, care riscă să fie sancționat contravențional, iar bunurile – confiscate”, transmite Serviciul Vamal.

Sursa: Serviciul Vamal

Un alt cetățean al R. Moldova, în vârstă de 35 de ani, ce venea din Franța la volanul unui microbuz, a ezitat să declare că transportă microinvertoare pentru sisteme fotovoltaice.

„Și în acest caz, bunurile sunt pasibile confiscării, iar persoana riscă sancțiune contravențională”, potrivit comunicatului Serviciului Vamal.