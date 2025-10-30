FOTO Maia Sandu a vorbit la Forumul Păcii de la Paris despre pericolele manipulării online. „Rețelele sociale trebuie să fie parte a soluției, nu a problemei”

Președinta Maia Sandu a participat miercuri, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Șefa statului a declarat că a vorbit în cadrul evenimentului despre „cum pot fi folosite rețelele sociale pentru a răspândi minciuni și ură”.

„Rețelele sociale în loc să ne apropie, sunt adesea folosite de cei care vor să ne dezbine. În timpul campaniilor electorale din ultimii doi ani, am văzut cum conturi false și rețele coordonate au inundat internetul cu informații manipulatoare.

Libertatea de exprimare aparține oamenilor, nu rețelelor de troli și nici armatelor de boți. Companiile mari care administrează platformele de socializare trebuie să fie parte a soluției, nu a problemei”, a scris președinta.