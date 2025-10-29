Șefa statului, la Forumul Păcii de la Paris: „Înainte ca prima rachetă să lovească vecinul nostru, Ucraina, prima armă a fost minciuna”

Maia Sandu a participat la Forumul Păcii de la Paris, unde a ținut și un discurs. Aceasta a amintit despre propaganda prin care Federașia Rusă a încercat să se implice în alegerile parlamentare din 28 septembrie și a menționat munca jurnaliștilor de investigație care au dezvăluit rețelele de dezinformare finanțate de Kremlin.

„Înainte ca prima rachetă să lovească vecinul nostru, Ucraina, prima armă a fost minciuna. Când tancurile au ajuns să treacă granița, terenul fusese deja pregătit: dreptul Ucrainei de a exista fusese luat în derâdere iar diferența dintre agresor și victimă a fost voit ștearsă. Moldova nu este străină de războiul informațional al Rusiei. Dar începând cu invazia pe scară largă a Ucrainei, manipularea adevărului a atins un nivel înspăimântător”, a spus Maia Sandu în debutul discursului său.

Potrivit președintei, pentru că Moldova a refuzat să fie de partea agresorului, Kremlinul a lansat o campanie „furibundă” pentru a submina încrederea în statul R. Moldova — pentru a discredita conducerea, pentru a diviza cetățenii și pentru a-i speria, răspândind ideea că, dacă Moldova va fi alături de Ucraina și de Europa, va sfârși prin a avea soarta Ucrainei.

„Această frică — frica de război — a devenit un instrument puternic de manipulare, folosit în repetate rânduri la ultimele trei scrutine. Alte țări, inclusiv Franța, au fost și ele atacate — tocmai pentru că sprijină ferm Ucraina și valorile democratice. Manipularea informațională a Rusiei merge chiar mai departe — caută să erodeze susținerea securității și apărării Europei de către cetățeni. Scopul este să-i convingă pe cetățeni că investiția în protecție este o provocare, că forța înseamnă escaladare. În timp ce Rusia funcționează cu o economie de război și duce un război hibrid împotriva mai multor țări, ea vrea ca democrațiile europene să fie dezarmate — din punct de vedere politic, economic și mental”, a declarat președinta.

Șefa statului a reamintit că la alegerile parlamentare din septembrie, Rusia a folosit dezinformarea pentru „a submina încrederea în votul liber și corect și pentru ca, ulterior, să pună mâna pe putere în Moldova”.

„Este foarte clar: propaganda rusă nu este o colecție de postări întâmplătoare sau de prezentatori gălăgioși. Este o operațiune strategică — o campanie orchestratǎ de un regim autoritar pentru a distorsiona democrațiile din străinătate, pentru a eroda încrederea publică și pentru a falsifica alegeri în state democratice. Ea exploatează fiecare diferență — de limbă, etnie, geografie, istorie — transformând diversitatea în diviziune, vecinii în dușmani. Iar propaganda nu vine de una singură. Face parte dintr-o strategie hibridă mai amplă, care depășește cu mult sfera dezinformării. Este alimentată de bani ilegali și, în cazul Moldovei, a implicat chiar și preoți transformați în influenceri care răspândesc narative pro-Kremlin în biserici și pe TikTok. Războiul hibrid, pe care regimurile autoritare îl folosesc pentru a submina democrațiile, combină manipularea online cu acțiuni din lumea reală. Nu este doar un război digital; acționează prin intermediul politicii, religiei și societății, punând presiune asupra instituțiilor și crescând neîncrederea. Pentru noi a devenit clar că apărarea suveranității — dreptul nostru de a ne alege viitorul — înseamnă apărarea integrității spațiului informațional — și a celor care îl mențin viu”, a explicat Maia Sandu.

Aceasta a subliniat că „că atunci când influența malignă a Rusiei s-a intensificat, presa noastră independentă — consolidată și rezilientă — a devenit prima linie de apărare”.

„În alegerile recente, jurnaliștii de investigație au descoperit ferme de troli, au expus rețele de dezinformare finanțate prin criptomonede, scheme de cumpărare de voturi și au dezvăluit cum interpuși ai Rusiei au încercat să cumpere influență cu bani murdari și minciuni. Munca lor a ajutat cetățenii să facă alegeri în cunoștință de cauză — și a ajutat democrația noastră să reziste unuia din cele mai dure atacuri hibride din istoria noastră. Dar această muncă a avut un preț. Jurnaliștii au fost hărțuiți online, intimidați cu mesaje și apeluri de amenințare, și țintiți de atacuri cibernetice menite să-i reducă la tăcere”, a declarat Sandu.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron.