FOTO La Comrat s-a deschis o expoziție dedicată primarilor satelor găgăuze care au fost victime ale represiunilor staliniste

Vineri, 12 iunie, a fost deschisă expoziția itinerantă „Chipuri ale memoriei: Primarii satelor găgăuze – Victime ale represiunilor și deportărilor staliniste”. Expoziția este dedicată primului val de represiuni staliniste din 1940–1941 și coincide cu cea de-a 85-a aniversare a primei deportări în masă, care a avut loc în noaptea de 12–13 iunie 1941.

Organizatorii notează că represiunile au afectat în primul rând oficialii care au servit în perioada interbelică 1918–1940. Aceștia au inclus primari, ofițeri de poliție, reprezentanți ai partidelor politice, clerici, profesori, proprietari de pământuri și reprezentanți ai altor grupuri sociale.

Expoziția include 25 de panouri informative. Două dintre ele sunt dedicate deportării din 1941, în timp ce celelalte relatează soarta a 22 de primari ai așezărilor găgăuze arestați de autoritățile sovietice în 1940–1941. Standurile prezintă fotografii de arhivă și scurte informații biografice despre victime.

La vernisajul expoziției au participat istorici, membri și foști membri ai Adunării Populare a Găgăuziei, primarul orașului Comrat și descendenți ai victimelor represiunii politice.

Foto: Elena Celac pentru ZdG

Unul dintre participanții la eveniment a fost nepotul unui nativ din Găgăuzia care a fost represat, care a povestit istoria familiei sale. Potrivit spuselor sale, bunicul său a servit în armata țaristă între anii 1906 și 1911, iar după izbucnirea Primului Război Mondial a fost reînrolat în 1914. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, se afla pe pășune cu oile, unde a fost arestat.

„L-au arestat chiar acolo, pe pășune. A ajuns într-un lagăr. Interogatoriul său a avut loc pe 10 decembrie 1941, iar pe 12 decembrie bunicul a murit”, – a povestit nepotul celui represat. Documentele indică faptul că cauza decesului a fost un infarct.

La crearea și realizarea expoziției au colaborat Muzeul Național de Istorie al Moldovei, organizația civică de apărare a drepturilor cetățenilor represați „Doorluk” și Muzeul de Istorie al satului Avdarma.