Fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan a fost reevaluat, iar alți doi procurori anticorupție au fost audiați

Procurorii Stanislav Odajiu, Iulian Diaconu și Vasile Plevan din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) au fost audiați în perioada 21-22 aprilie de Comisia de evaluare a procurorilor.

Potrivit Comisiei, primul audiat a fost procurorul delegat în Procuratura Anticorupție, Stanislav Odajiu. Completul A de evaluare a colectat, prealabil, informații relevante pentru evaluarea subiectului și stabilirea conformității acestuia cu criteriile de integritate prevăzute de lege.

„Pentru clarificarea unor aspecte identificate, au fost adresate, în scris, două runde de întrebări, la care subiectul a răspuns în termen. În cadrul audierii au fost examinate două subiecte – la solicitarea subiectului evaluării – în ședință închisă, în scopul asigurării protecției vieții private și a moralității”, a precizat Comisia.

Al doilea procuror audiat a fost Iulian Diaconu. În urma analizei informațiilor acumulate și a răspunsurilor oferite de procuror la trei runde de întrebări scrise, Completul A nu a identificat dubii privind corespunderea cu criteriile de integritate prevăzute de lege, care ar necesita a fi discutate în cadrul unei audieri.

„Acest exercițiu a fost un examen de maturitate pentru mine în Procuratură. Recent, am împlinit 21 de ani de activitate. Am fost deschis față de Comisie, am răspuns la întrebări și am oferit toată informația de care am dispus”, a declarat procurorul Iulian Diaconu.

A treia audiere, în cadrul procedurii de reevaluare, desfășurată în ședință închisă și, l-a vizat pe procurorul Vasile Plevan. Anterior, pe 21 ianuarie 2026, Completul A de evaluare a emis un raport propunând nepromovarea evaluării externe, din cauza necorespunderii cu criteriile de integritate.

Ulterior, raportul a fost respins de Consiliul Superior al Procurorilor la 19 februarie 2026, care a dispus reluarea procedurii de evaluare de către Comisie.

Rapoartele de evaluare privind cei trei procurori vor fi emise în termen de 30 de zile lucrătoare.

Stanislav Odajiu, a fost numit în funcția de procuror în 2018. Acesta reprezentat acuzarea de stat în instanță unde fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS), Iaroslav Martin, a fost achitat în dosarul de abuz de putere, în care a fost învinuit că a utilizat în scop personal o vilă de la Pensiunea din Holercani, în timp ce conducea instituția. În instanță, procurorii au susținut că Martin a provocat SPPS un prejudiciu în proporții considerabile, în sumă de peste 92 de mii de lei. Stanislav Odajiu, a pledat pentru recunoașterea vinovăției inculpatului în comiterea faptelor imputate acestuia.

Sursa: Comisia de evaluare a procurorilor

Iulian Diaconu lucreză în procuratură din octombrie 2010, când a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Militare Bălți. În iulie 2013, Diaconu a fost numit în funcția de procuror în Procuratura Anticorupţie, Serviciul Nord.

Sursa: Comisia de evaluare a procurorilor

În martie 2014, Vasile Plevan a fost numit procuror la Procuratura Strășeni. În 2015, el a fost transferat în funcția de procuror la Procuratura raionului Ialoveni. Ulterior, la 17 octombrie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat învingător al concursului pentru promovarea într-o funcție vacantă de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție și a propus procurorului general numirea acestuia în funcția respectivă. Vasile Plevan a deținut interimatul funcției de șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA) până pe 5 martie, când la ordinul procurorului general de atunci, Ion Munteanu, i-a fost sistată funcția. Acesta a fost adjunctul ex-șefei PA, Veronica Dragalin.

Comisia Pre-Vetting anunța, în iulie 2023, încheierea evaluării grupului de candidați la funcția de membru în CSP, iar Vasile Plevan, potrivit Comisiei, nu întrunea criteriile de integritate financiară și etică, și prin urmare, nu a promovat evaluarea.

După ce a contestat hotărârea Comisiei Pre-Vetting, Vasile Plevan a pierdut procesul de judecată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).