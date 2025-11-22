Fostul ministru al Energiei, despre panica majorării tarifelor la apă caldă, gaze și energie: „Facturile pot crește, tarifele nu”

Spațiul public a fost inundat în ultimele zile de mesaje alarmiste despre o presupusă criză energetică iminentă. Un element tehnic din „Raportul asupra Inflației” al Băncii Naționale — care vorbește despre modificarea ponderii unor categorii de prețuri în calculul Indicelui Prețurilor de Consum — a fost prezentat, pe alocuri, drept o decizie certă privind majorarea tarifelor. Fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov, a explicat, pentru Ziarul de Gardă că aceste interpretări sunt manipulative și fac parte dintr-un „război informațional” purtat de canalele pro-Kremlin în R. Moldova.

Potrivit lui Parlicov, prognozele din „Raportul asupra inflației” al Băncii Naționale au fost prezentate eronat ca decizii certe privind majorări de tarife. El a precizat că BNM calculează indicele prețurilor de consum (IPC) pe baza sumei efectiv plătite de consumatori, nu pe tarifele aprobate de ANRE. În contextul reducerii sau încetării compensațiilor guvernamentale, facturile pot crește pentru unele categorii de consumatori, însă tarifele în sine nu se modifică.

„Tariful rămâne același. Banca Națională reflectă doar faptul că, odată cu reducerea compensațiilor, oamenii vor achita mai mult din buzunar. Asta nu înseamnă o decizie de majorare a tarifelor”, a subliniat fostul ministru.

Parlicov a explicat că R. Moldova a trecut în ultimii ani prin toate șocurile posibile pe piața energetică – criza gazelor în Europa, schimbarea structurii de furnizare și încetarea, la 1 ianuarie 2025, a vechiului mecanism prin care energie ieftină era importată din regiunea transnistreană. Aceasta a dus la o ajustare structurală de preț, „ultimul șoc major”, spune el.

Fostul ministru afirmă însă că, pe termen scurt și mediu, nu mai există motive pentru noi scumpiri structurale, deoarece piața energetică s-a stabilizat, iar R. Moldova produce tot mai multă energie regenerabilă.

„Suntem pentru prima dată într-o situație în care malul drept a avut ore în care consumul a fost acoperit aproape integral din regenerabile. Investițiile continuă, iar dependența de importuri scade”, a spus Parlicov.

Acesta acuză canalele pro-Kremlin că amplifică orice fluctuație de preț pentru a submina încrederea publicului în instituțiile statului și în parcursul european: „De fiecare dată când există o ajustare pe piața energetică, propaganda o prezintă ca pe un eșec al integrării europene. E parte dintr-un război informațional, nu dintr-o dezbatere politică normală”, a conchis Parlicov.