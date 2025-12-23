Fostul deputat PAS, Victor Spînu, a fost numit director adjunct la ASP

Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Victor Spînu, a fost numit director adjunct la Agenția Servicii Publice (ASP). Informația a fost confirmată chiar de Spînu pentru ZdG. Potrivit acestuia, activitatea în noua funcție a început ieri, pe 22 decembrie.

Victor Spînu susține că numirea nu a avut loc în urma unui concurs.

„Din câte cunosc, pentru funcția dată nu este vorba de un concurs. Am avut o discuție cu domnul director Mircea Eșanu. El mi-a spus că ASP are o agendă foarte încărcată pe domeniul de digitalizare, care este domeniul meu de interes. Mi-a propus această funcție și, respectiv, eu am acceptat”, a declarat Spînu.

El afirmă că decizia a fost luată în cadrul Consiliului Agenției Servicii Publice și ulterior a fost confirmată de Cancelaria de Stat.

Referitor la contextul numirii, Spînu a explicat că anterior funcția de director adjunct responsabil de domeniul digitalizării a fost deținută de o altă persoană, care a fost delegată către o altă instituție, fiind vorba de Sergiu Manic, care a fost delegat către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), îndeplinind acum funcția de director interimar.

Întrebat de ce nu și-a continuat activitatea de deputat, Victor Spînu a explicat că decizia a fost una comună.

„În Parlament este loc de 101 deputați, nu 1000. Respectiv, în cadrul echipei s-a decis probabil că este nevoie de schimbat garnitura de deputați, de adus nume noi, ceea ce mi s-a comunicat și am fost cumva de acord cu asta”, a spus el.

În același timp, Spînu a precizat că, deși trecerea în funcția de deputat a fost o schimbare majoră pentru el, obiectivele sale rămân aceleași.

„Mi-am propus să îndeplinesc niște scopuri ce țin de digitalizarea țării noastre. Acum aceste scopuri vor fi realizate, doar că din altă funcție”, a declarat fostul deputat PAS, Victor Spînu.

Victor Spînu a fost deputat PAS în legislatura a XI-a (2021–2025). Anterior, acesta a activat în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, iar în 2014 a fondat compania Leadgen SRL, specializată în consultanță IT.