Foștii procurori și judecători trebuie să susțină examenul de calificare pentru a deveni avocați, chiar dacă au solicitat admiterea în avocatură până la 25 ianuarie 2022 – explică CSJ

Foștii procurori și judecători trebuie să susțină examenul de calificare pentru a deveni avocați, chiar dacă au solicitat admiterea în avocatură până la 25 ianuarie 2022, când legea a introdus pentru ei acest examen, anunță Curtea Supremă de Justiției.

Astăzi, 15 august, CSJ a soluționat prima cauză în care a explicat modul de aplicare a legii prin care a fost modificată procedura de admitere în avocatură. Conform noii reglementări, judecătorii și procurorii cu experiență de cel puțin 10 ani care doresc să devină avocați au fost obligați să susțină examenul de calificare în fața Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. Până la 25 ianuarie 2022, data intrării în vigoare a legii menționate, judecătorii și procurorii erau admiși în profesia de avocat fără a susține acest examen.

Iuri Lealin este procuror în Secția reprezentare în procedurile non-penale și implementare CtEDO din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale și a promovat evaluarea fără să fie audiat de Comisia Vetting, pentru că, la fel ca și alte persoane care au candidat la funcția de judecător la CSJ, promovase la 23 iunie 2023 Pre-Vettingul. Pe 21 mai 2024, plenul Consiliul Superior al Magistraturii a declarat admisibile dosarele mai multor candidați, printre care cel al lui Iuri Lealin. Totuși, acesta nu s-a numărat printre învingătorii concursului.

La 10 decembrie 2021, Lealin a depus o acțiune în contenciosul administrativ împotriva Uniunii Avocaților din R. Moldova. El a pretins că cererea sa de admitere în profesia de avocat nu a fost examinată la timp, ceea ce echivalează cu un refuz.

CSJ a casat hotărârile primei instanței și a celei de apel, a respins acțiunea unui procuror în funcție, prin care se solicita obligarea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat ca procurorul să fie admis în avocatură fără examen.

„Curtea a conchis că modificările procedurale se aplică inclusiv și persoanelor care au solicitat admiterea în avocatură până la intrarea în vigoare a Legii 13/2022. Totodată, a explicat conceptul de „speranță legitimă”, reținând, în acord cu jurisprudența Curții Constituționale, că dreptul de a fi admis fără examen, potrivit procedurii vechi, nu reprezintă o „speranță legitimă” de a fi avocat”, scrie CSJ.

De asemenea, Curtea a detaliat circumstanțele în care instanța de judecată poate obliga autoritatea administrativă să emită actul administrativ solicitat de către reclamant (acțiunea în obligare). Simpla constatare a ilegalității refuzului autorității de a emite actul administrativ individual nu este suficient scrie CSJ. Este necesară întrunirea cumulativă a trei condiții, și anume: existența unui drept preexistent cert, constatarea întrunirii tuturor condițiilor pentru emiterea actului solicitat, și exitența în lege a dreptului instanței de judecată de a substitui autoritatea administrativă. Ultima condiție este, totuși, aplicabilă doar dacă prin aceasta nu este înlăturat dreptul discreționar al autorității administrative.