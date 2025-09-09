Fosta directoare a unui centru de plasament a fost condamnată la 7 ani de închisoare și obligată să achite peste 160 mii de lei, pentru fals în acte publice și delapidare a averii străine

O femeie a fost găsită vinovată și condamnată într-o sentință de comiterea infracțiunilor de fals în acte publice și delapidare a averii străine, a anunțat marți, 9 septembrie, Procuratura Anticorupție (PA).

Potrivit site-ului de instanțe, consultat de Ziarul de Gardă, femeia este Ana Gobjilă, care atunci era directoarea Centrului de Plasament de Tip Familial “Small Group Homes”.

Astfel, potrivit unui comunicat, pentru infracțiunea de delapidare a averii străine, instanța i-a aplicat pedeapsa de 7 ani de închisoare, din care 3 ani și 6 luni cu executare, iar restul a fost suspendat condiționat pe o perioadă de 3 ani.

În ceea ce privește infracțiunea de fals în acte publice, femeia a fost recunoscută vinovată, însă a fost liberată de executarea pedepsei, întrucât a intervenit termenul de prescripție a răspunderii penale.

Instanța a mai admis parțial acțiunea civilă înaintată de Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului și a dispus încasarea, din contul acesteia, sumei de peste 160 000 de lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, acesteia i-a fost impusă obligația de a se prezenta la instanța ierarhic superioară, adică la Curtea de Apel.

În perioada august 2008 – septembrie 2012, în calitate de directoare a centrului de plasament de tip familial, instituție aflată în subordinea Direcției municipale pentru ocrotirea copilului, reintegrare și sprijin familial, ar fi întocmit cereri de angajare adresate șefului direcției în numele a trei persoane.

„Aceste persoane ar fi fost angajate fictiv în cadrul centrului, iar inculpata ar fi introdus date vădit false în tabelele de pontaj și ar fi ridicat salariile acestora, în sumă totală de peste 160 000 de lei. Astfel, a fost cauzată Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului o daună materială considerabilă”, a precizat PA.

Totuși, Ana Gobjilă nu și-a recunoscut vinovăția, însă instanța a considerat probele prezentate ca fiind concludente și a constatat vinovăția acesteia.