Forțele armate ucrainene au atacat o rafinărie de petrol Lukoil din Rusia. Capacitatea totală a rafinăriei este estimată la 4–6 milioane de tone de petrol pe an

Dronele ucrainene au lovit, pe 12 februarie, în timpul zilei, rafinăria „Lukoil” din orașul rus Ukhta, Republica Komi, aflată la aproximativ 2000 km de Kiev. Aceasta este a doua atacare a rafinăriei, care joacă un rol important în aprovizionarea cu combustibil a regiunilor nordice ale Rusiei, din august 2025, scrie The Moscow Times.

În urma atacului, pe teritoriul întreprinderii a izbucnit un incendiu, a declarat guvernatorul regiunii, Rostislav Goldstein. El a menționat că, conform informațiilor preliminare, nimeni nu a fost rănit.

Canalul de monitorizare ucrainean Exilenova+ a publicat imagini ale martorilor oculari, în care se vede un imens nor de fum negru deasupra rafinăriei. Se raportează că atacul a fost efectuat cu drone de tip „Lutyi”. Potrivit localnicilor, cel puțin trei astfel de drone au lovit rafinăria din Ukhta. Conform Exilenova+, a fost afectată instalația de distilare atmosferico-vacuum a petrolului (AVT), modernizată în 2012, cu o capacitate de 2 milioane de tone de materie primă pe an. Deteriorarea AVT poate perturba producția de produse petroliere grele și asfalt rutier, precum și „lanțurile ulterioare de prelucrare mai profundă”, menționează canalul. Capacitatea totală a rafinăriei din Ukhta este estimată la 4–6 milioane de tone de petrol pe an.

„Se iau toate măsurile de siguranță necesare. Serviciile de urgență lucrează în regim sporit. Conducerea întreprinderilor și organizațiilor ia măsurile necesare pentru a asigura siguranța tuturor cetățenilor și prevenirea riscurilor posibile”, a scris șeful republicii pe canalul său de Telegram.

În timpul raidului, autoritățile au evacuat angajații rafinăriei și centrul comercial local „Yarmarka”. Rosaviația a raportat închiderea aeroportului din Ukhta pentru „asigurarea siguranței zborurilor”. În grupurile locale se menționează, de asemenea, că unele instituții de învățământ și organizații din oraș sunt evacuate. Primarul orașului Ukhta, Marina Meteleva, i-a îndemnat pe locuitori „să nu cedeze panicii”. „Situația este controlată. Centrul de comandă funcționează”, a scris ea pe canalul său de Telegram.

Conform datelor publice, „Lukoil-Ukhtaneft” este cea mai veche întreprindere de prelucrare a petrolului din Districtul Federal de Nord-Vest. Printre altele, aici se produc benzină și motorină. Anterior, Serviciul de Informații Militare al Ucrainei sublinia că rafinăria aproviziona armata rusă cu combustibil.

În urma atacului asupra rafinăriei din 10 august 2025, un rezervor de produse petroliere a fost avariat, provocând o scurgere. De asemenea, a fost afectată o instalație de procesare a gazului și condensatului. Publicațiile locale au publicat imagini cu găuri într-unul dintre rezervoare.

În ziua de joi, a fost lovită și o altă rafinărie „Lukoil” – „Lukoil-Volgogradneftepererabotka” din raionul Krasnoarmeysky, Volgograd. Este cea mai mare rafinărie din regiunea Volgograd și unul dintre activele-cheie ale companiei, care a intrat sub sancțiuni americane în toamna anului trecut, cu o capacitate de peste 15 milioane de tone de petrol pe an.