Fondului Monetar Internațional va efectua o vizită în R. Moldova pentru a analiza evoluțiile recente din economie

O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI) va vizita R. Moldova în perioada 4–17 decembrie pentru a purta discuții în cadrul consultărilor prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI1, anunță Svetlana Cerović, reprezentanta permanentă a FMI în R. Moldova.

„Scopul principal al vizitei FMI este de a analiza evoluțiile recente din economie, a evalua perspectivele și riscurile la nivel macroeconomic și a discuta prioritățile în materie de politici și reforme cu autoritățile și alte părți interesate cheie”, se arată într-un comunicat.

Totodată, în perioada 1 – 12 decembrie 2025, o misiune a Departamentului pentru Afaceri Fiscale al FMI, dedicată administrării fiscale în R. Moldova, se desfășoară la Serviciul Fiscal de Stat.

„Lucrările misiunii au început deja la Ministerul Finanțelor, unde ministrul Andrian Gavriliță a avut o întrevedere cu reprezentanta permanentă a FMI în R. Moldova, Svetlana Cerovich, și cu echipa misiunii coordonate de dl Enriko Aav, senior economist în cadrul FAD, împreună cu experți în analiză și managementul riscurilor de conformare fiscală”, se arată într-un comunicat de la Minister Finanțelor.

Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, FMI este o organizaţie internaţională care are obiectivul de a promova cooperarea monetară internaţională, de a înlesni expansiunea şi creşterea echilibrată a comerţului internaţional, precum şi de a promova stabilitatea valutară. R. Moldova a acceptat Statutul FMI prin Hotărârea Parlamentului nr. 1107/1992, iar la 12 august 1992 a devenit membru al FMI.

În cadrul FMI, R. Moldova face parte din grupa de ţări (constituenţă) care include: Andorra, Armenia, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cipru, Croația, Georgia, Israel, Luxemburg, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, România, Regatul Țărilor de jos şi Ucraina.

Anual, FMI acordă R. Moldova consultări în domeniul politicii economice și financiare, conform prevederilor Articolului IV al Statutului FMI, care reglementează relațiile de cooperare dintre țările membre și FMI.