Familiile angajaților misiunilor diplomatice și consulare ale R. Moldova din Țările de Jos vor putea munci legal

Familiile membrilor misiunilor diplomatice sau consulare ale R. Moldova din Regatul Țărilor de Jos se vor putea angaja în câmpul muncii, se arată într-un comunicat. Parlamentul a ratificat, în ambele lecturi, Acordul care prevede acest lucru.

„În baza principiului reciprocității, acordul permite soților/soțiilor și, în unele cazuri, copiilor aflați la întreținere personalului diplomatic, administrativ și tehnic din misiuni și oficii consulare să desfășoare activități remunerate în statul în care au fost detașați”, se menționează în document.

Aceste prevederi se aplică atât cetățenilor moldoveni care își însoțesc familiile în misiuni diplomatice sau consulare în Regatul Țărilor de Jos, cât și celor olandezi aflați în Moldova din același motiv.

În prezent, în cadrul misiunii diplomatice a R. Moldova în Regatul Țărilor de Jos activează patru diplomați și un membru al personalului administrativ-tehnic. Fiecare dintre aceștia are dreptul să fie însoțit în misiune de familia sa.

R. Moldova a încheiat tratate similare cu alte 11 state, printre care România, Statele Unite ale Americii, Franța, Germania, Polonia și se află în proces de negociere a unor acorduri în acest domeniu cu India și Spania.