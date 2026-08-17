Explozie în apropiere de satul Talmaza: un aparat de zbor neidentificat s-a prăbușit în extravilanul localității

În urmă cu puțin timp, oamenii legii au fost sesizați cǎ în extravilanul localității Talmaza din raionul Ștefan Vodă s-a produs o explozie în urma impactului cu solul a unui aparat de zbor la moment neidentificat, a anunțat luni, 17 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Astfel, oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului, unde au stabilit preliminar cǎ explozia s-a produs la aproximativ 3 km de localitate, fiind incendiată și vegetația din proximitate. Victime nu au fost înregistrate.

„Zona a fost securizată, iar instituțiile abilitate au intervenit la lichidarea incendiului și stabilirea circumstanțelor. Preliminar s-a stabilit cǎ explozia s-a produs în urma impactului cu solul a unui aparat de zbor la moment neidentificat.”

Totodată, specialiștii secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la fața locului pentru a examina și stabili cu certitudine originea aparatului de zbor.

IGP îndeamnă cetățenii să evite locația respectivă și să nu atingă componente de la fața locului.