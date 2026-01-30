DOC Solicitarea S.A. „Energocom” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale a fost publicată. ANRE anunță ședință publică

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță vineri, 30 ianuarie, că a recepționat cererea S.A. „Energocom” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali. Totodată, subiectul va fi propus spre aprobare în cadrul ședinței publice de marți, 3 februarie 2026.

Potrivit SA „Energocom”, consumatorii finali ar putea plăti 14.10 lei (fără TVA) pentru gazele naturale în 2026, adică cu 1.40 lei mai puțin decât e acum.

Totodată, conform calculelor prezentate către ANRE, prețul mediu de procurare a gazelor naturale destinate furnizării la prețuri reglementate constituie 8 206 lei/1000 metri cubi, iar prețul mediu reglementat de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii finali, fără aplicarea componentei de corectare a venitului reglementat, constituie 12 435 lei/1000 metri cubi.

Cerere SA „Energocom” 2026 by Ziarul de Gardă

Cererea vine în contextul unor declarații și solicitări publice pentru reducerea în regim de urgență a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, ANRE susține că instituția „a făcut uz de prevederile legale privind urgentarea procesului de transparență decizională”, iar solicitările „unor actori politici” au „un caracter strict declarativ”.

În prezent, prețul pentru un metru cub de gaze achitat de consumatorii casnici reprezintă 16,74 lei (cu TVA).