„Evitați consumul apei potabile din fântânile afectate de inundaţii”. Recomandările ANSP, în contextul ploilor abundente

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează populația despre riscurile pentru sănătate asociate ploilor torențiale din ultimele zile și recomandă respectarea unor măsuri de prevenție pentru a evita apariția bolilor cauzate de contaminarea apei sau a alimentelor.

Ploile torențiale din ultima perioadă au afectat semnificativ teritoriul R. Moldova. Conform unui comunicat al instituției, acestea duc la înrăutăţirea calităţii apei din fântâni şi izvoare, la poluarea legumelor şi fructelor de pe terenurile agricole, provocând riscul declanșării și răspândirii bolilor diareice acute, hepatitei virale A și altor afecțiuni gastro-intestinale, ca rezultat al contaminării apei din apeducte şi fântâni în urma deteriorării sistemelor de canalizare, deversarea apelor reziduale menajere, inundarea latrinelor şi revărsarea conţinutului lor.

Pentru a nu admite agravarea situației epidemiologice în urma ploilor torenţiale, autoritățile din sănătate vin cu următoarele recomandări atât pentru populație, cât și pentru autoritățile publice locale.

Recomandări generale pentru populație:

Evitați consumul apei potabile din fântânile afectate de inundaţii;

Consumați apă potabilă numai din surse sigure (apeduct), apă fiartă sau apă îmbuteliată;

Tratarea apei: apa trebuie fiartă (timp de cel puțin 1 minut), filtrată sau tratată chimic (cu clor/pastile de purificare) înainte de consum;

Apa potabilă trebuie păstrată în recipiente curate, acoperite, cu deschidere îngustă sau robinet, pentru a preveni recontaminarea prin contact (atingere).

Spălaţi bine sub apă curgătoare fructele şi legumele înainte de a le consuma;

Prelucraţi termic produsele alimentare;

Nu admiteți în alimentație produsele și cruditățile expuse poluării cu ape murdare, mai cu seamă a legumelor;

Utilizați materie primă și apă potabilă sigură la prepararea bucatelor;

Aveți grijă să vă spălați pe mâini înainte de a găti și de a consuma alimentele. Spălarea mâinilor trebuie făcută cu apă curată și săpun timp de cel puțin 20-40 de secunde. Dacă săpunul și apa nu sunt disponibile, se folosește un dezinfectant pe bază de alcool (peste 60%);

Utilizați toalete igienice (wc-uri cu tragere de apă sau latrine îmbunătățite) care nu poluează pânza freatică;

La apariția primelor semne de boală (precum diaree, vome/vărsături, febră sau dureri abdominale), consultați imediat medicul. Evitați autotratamentul.

Recomandări generale pentru autoritățile publice locale:

Curăţarea şi dezinfecţia făntânilor şi a izvoarelor inundate, utilizarea apei numai după rezultatele controlului conținutului de clor rezidual;

Aprovizionarea instituțiilor de educație, medicale, rezidențiale cu produse alimentare și apă potabilă sigură;

Salubrizarea localităţilor, în special evacuarea nămolului de pe străzi şi din curţile instituţiilor preşcolare şi şcolare, cu interzicerea accesului copiilor pe teritoriile lor timp de circa 17-20 zile.

Spălarea şi dezinfectarea rețelelor de apeducte afectate;

Evacuarea apei şi nămolului din fântânele comunale de mină cu dezinfectarea ulterioară a lor. Depozitarea nămolului evacuat în locuri special amenajate;

Întreținerea corespunzătoare a containerelor și sistemelor de canalizare pentru a evita scurgerile și acumularea de vectori (muște, țânțari, șobolani) care pot răspândi boli;

Informarea promptă a populaţiei privind situaţia meteo curentă şi cea prognozată și măsurile de prevenire a riscurilor pentru sănătate, etc.

„Agenția Națională pentru Sănătate Publică monitorizează situația epidemiologică continuu și va oferi în continuare informații și recomandări pentru siguranța populației. Fiți precauți, aveți grijă de sănătatea Dumneavoastră și a celor din jur!”, menționează reprezentanții Agenției.

În urma ploilor puternice înregistrate pe data de 7 iunie 2026, mai multe beciuri și gospodării au fost inundate. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au efectuat 37 de misiuni pentru lichidarea consecințelor provocate de precipitațiile abundente și intensificările vântului în mai multe localități din țară, inclusiv la subsolul Judecătoriei Strășeni.

Cele mai multe misiuni au vizat lucrări de pompare a apei acumulate în gospodării, beciuri și subsolurile clădirilor. În total, salvatorii și pompierii au efectuat 31 de intervenții pentru evacuarea apei din raioanele Strășeni (10 intervenții), Nisporeni (6), Ialoveni (5), municipiile Bălți și Chișinău (câte 2 intervenții), precum și în raioanele Telenești, Căușeni și Drochia.

Cele mai multe intervenții, conform bilanțului publicat de IGSU, au fost înregistrate în raionul Strășeni, unde echipele de intervenție au pompat apa acumulată dintr-un beci, subsolurile a două locuințe și din subsolul Judecătoriei Strășeni.

În raionul Nisporeni, echipele IGSU au intervenit în localitatea Vărzărești, unde au efectuat lucrări de pompare a apei din mai multe beciuri și gospodării, dar și din subsolul Casei de cultură. Totodată, în orașul Nisporeni au fost efectuate lucrări de pompare în mai multe gospodării afectate.