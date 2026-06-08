Internet în avion din 2027: o companie low-cost din Europa va asigura acces la Wi-Fi în timpul zborului

Începând din 2027, compania maghiară Wizz Air va introduce internetul la bord prin tehnologia oferită de Starlink, compania deținută de Elon Musk. Pasagerii vor putea beneficia de internet de mare viteză, fiabil și cu latență redusă la altitudini de peste 9 000 de metri. Toate aeronavele Wizz Air de nouă generație sunt preconizate să fie echipate cu Starlink, indiferent de rută sau destinație, anunță compania într-un comunicat de presă.

Începând din 2027, instalarea sistemelor va fi implementată treptat, iar compania intenționează să introducă internetul la bordul întregii sale flote, devenind prima companie aeriană ultra-low-cost din Europa care aduce tehnologia avansată de internet în zbor de la Starlink pentru milioane de călători.

„Călătoriile ultra-low-cost au avut întotdeauna scopul de a face experiența zborului accesibilă unui număr cât mai mare de oameni”, a spus Ian Malin, Chief Commercial Officer în cadrul Wizz Air. „În 2027, ducem această filozofie în era spațială. Clienții noștri nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între tarife accesibile și acces fiabil la internet la bord pentru a rămâne conectați cu oamenii, activitățile și momentele care contează cel mai mult. Suntem mândri să conducem această schimbare prin colaborarea cu Starlink și să aducem beneficii maxime pasagerilor Wizz Air. Let’s WIZZ!”, a adăugat acesta.

Schimbarea făcut de Wizz Air are loc în contextul în care, la începutul acestui an, compania irlandeză Ryanair anunța că nu va introduce internetul oferit de Starlink la bordul avioanelor sale, notează Reuters.