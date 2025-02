Evghenia Guțul cere ajutor de la Trump și acuză conducerea țării că a încercat să pună în aplicare un scenariu „asemănător Ucrainei”

Bașcana Găgăuziei Evghenia Guțul, o apropiată a ex-deputatului fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „frauda bancară”, i s-a adresat președintelui Donald Trump printr-o scrisoare și i-a cerut să înceteze „orice sprijin” pentru guvernare și pentru Maia Sandu.

În scrisoare, publicată de Guțul pe pagina sa de pe platforma X vineri, 21 februarie, bașcana acuză președinta R. Moldova și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că, cu complicitatea Partidului Democrat din SUA și a politicienilor europeni, au „uzurpat efectiv toate instituțiile guvernamentale din țara noastră și au impus un regim dictatorial autoritar”.

Evghenia Guțul susține că asistența financiară oferită de poporul american R. Moldova „este deturnată”, iar Guvernul „a furat acești bani și i-a deturnat pentru a finanța propaganda și știrile false, precum și pentru a mitui politicieni și oficiali europeni și americani”, fără a veni însă cu dovezi în acest sens.

Bașcana a afirmat că acțiunile Maiei Sandu și ale guvernării sunt un „terorism politic”. Mai mult, aceasta învinuiește președinta și PAS că ar fi urmărit scopul de prova „o revoltă armată”, astfel încât „să poată pune în aplicare un scenariu asemănător Ucrainei”, declarațiile făcute de Guțul fiind asemănătoare narațiunilor propagandistice rusești.

Dear Mr. Trump (@realDonaldTrump),



As the Bashkan of #Gagauzia I’m asking you to stop any support for the criminal regime of #PAS and Maia #Sandu in the Republic of #Moldova.@realDonaldTrump @PressSec pic.twitter.com/wgZQgoysoZ