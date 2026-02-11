„Este prima dată când aud de așa ceva.” Zelenski a comentat rapoartele potrivit cărora ar intenționa să anunțe alegeri și un referendum pe 24 februarie

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat un articol din Financial Times conform căruia el ar intenționa să anunțe alegeri prezidențiale și un referendum la al patrulea an de la începutul invaziei Rusiei, scrie Suspilne.

„Este prima dată când aud despre intenția de a anunța data de 24 [februarie 2026]. Probabil că am auzit-o de la Financial Times. Acum o aud pentru a doua oară de la dumneavoastră. În al doilea rând, am vorbit despre alegeri de multe ori; ne îndreptăm spre alegeri atunci când vor fi puse în aplicare toate garanțiile de securitate adecvate”, a declarat Zelenski reporterilor.

Potrivit acestuia, subiectul alegerilor este ridicat de aliații Ucrainei, dar nu și de partea ucraineană însăși. Zelenski a menționat că țara este pregătită pentru vot, dar situația de securitate rămâne un obstacol cheie. „Este foarte simplu de făcut: stabiliți un armistițiu și vor fi alegeri”, a adăugat el.

„Delegația noastră îmi cunoaște poziția; este clară, mi-au transmis-o.” „Suntem pregătiți să lucrăm cu orice program propus de colegii noștri americani, dar dacă vom ridica problema unui referendum, am discutat deja despre asta. Trebuie să existe o înțelegere a unui armistițiu pentru aceasta, deoarece un referendum este structurat ca niște alegeri”, a răspuns Zelenski la o întrebare despre dacă delegația ucraineană a discutat data de 15 mai cu delegația americană ca dată pentru alegeri și referendum.

Liderul ucrainean a menționat, de asemenea, că Washingtonul nu amenință Kievul cu retragerea garanțiilor de securitate și nu le leagă de problema alegerilor. Financial Times a relatat și el acest lucru în articolul său.

Legile ucrainene interzic organizarea de alegeri, inclusiv alegerile prezidențiale, în timpul legii marțiale. Din cauza războiului, Ucraina nu a organizat alegerile pentru Radei Supreme planificate pentru 2023 sau alegerile prezidențiale programate pentru 2024.

În contextul discuțiilor de pace, președintele american Donald Trump a declarat public că „a venit momentul” pentru organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina. Zelenski a răspuns că este gata să organizeze alegeri în termen de 60-90 de zile dacă SUA și Europa asigură securitatea.

Liderul ucrainean a propus, de asemenea, stabilirea unui armistițiu în timpul alegerilor prezidențiale din țară. Vladimir Putin a declarat că Rusia este „gata să ia în considerare” nebombardarea Ucrainei în ziua alegerilor.