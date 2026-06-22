Escrocherie prin metoda „ruda implicată în accident”: Suspecții au încercat să obțină 99 de mii de lei de la victimă

Polițiștii și procurorii din Bălți au reținut un tânăr de 20 de ani, suspectat de implicare într-o schemă de escrocherie prin metoda „ruda implicată în accident”. Conform Inspectoratului General al Poliției (IGP), suspecții au încercat să obțină 99 de mii de lei de la o femeie de 89 de ani.



Potrivit anchetatorilor, tânărul de 20 de ani ar fi acționat împreună cu alte persoane, fiecare având un rol bine stabilit în cadrul grupării infracționale.

„Sub pretextul că o rudă apropiată victimei ar fi fost implicată într-un accident rutier și ar avea nevoie urgentă de bani pentru intervenții medicale, suspecții au încercat să obțină 99 000 de lei de la o femeie de 89 de ani. Planul a fost prevenit datorită vigilenței femeii, care a alertat imediat poliția”, comunică IGP.

În urma intervenției operative, oamenii legii l-au reținut pe suspect în flagrant, chiar în momentul în care ridica banii transmiși de victimă.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregului mecanism infracțional.



Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți în cazul apelurilor telefonice suspecte, să verifice întotdeauna informațiile primite și să nu dea bani necunoscuților. În caz de suspiciuni, oamenii sunt îndemnați să apeleze de urgență 112.