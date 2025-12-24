Elevii intră în vacanța de iarnă. Instituțiile de învățământ vor putea alege ziua când vor reveni la școală

Începând de joi, 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din R. Moldova intră în vacanța de iarnă, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Totodată, MEC precizează că reluarea lecțiilor pentru semestrul al II-lea va fi stabilită de fiecare instituție de învățământ, în urma consultării întregii comunități educaționale.

Astfel, elevii vor reveni la școală fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie 2026.

În cazul în care se optează pentru reluarea cursurilor la 12 ianuarie 2026, fiecare instituție va decide cum vor fi recuperate lecțiile din ziua de vineri, 9 ianuarie 2026, până la finalul anului de studii.