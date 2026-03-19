Apa din Nistru – bună pentru „spălat vesela sau hainele”. Munteanu recomandă să nu fie băută

Prim-ministrul Alexandru Munteanu, aflat joi, 19 martie, într-o vizită în nordul țării, după reluarea alimentării cu apă în Bălți, Soroca, Sîngerei și Florești, le-a recomandat oamenilor să utilizeze apa doar în scopuri menajere, deși în anunțul făcut dimineață, acesta declara că apa se încadrează în limite sigure pentru consum.

Aflat la Bălți, după o întâlnire cu primarul municipiului, Alexandr Petkov, prim-ministrul a comunicat că autoritățile le recomandă locuitorilor ca, în următoarele 48 de ore, să utilizeze apa exclusiv în scopuri menajere.

Într-un mesaj adresat presei, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, a explicat această recomandare și a precizat că „distribuția alternativă a apei potabile și tehnice va continua în paralel”.

„E necesar să nu ne grăbim să consumăm apa din robinet ca pe cea potabilă, atât timp cât mai sunt sedimente în țevi depuse în urma sistării. În primele ore după reluare, apa poate avea miros sau aspect neobișnuit și nu este recomandată pentru consum sau prepararea bucatelor. Ea va fi buna imediat în următoarele ore după reconectare, pentru spălat vesela sau hainele. În primele 48 de ore, aceasta trebuie utilizată doar în scopuri tehnice. Distribuția alternativă a apei potabile și tehnice va continua în paralel”, a spus reprezentanta Guvernului.

Munteanu le-a mulțumit bălțenilor „pentru răbdare”.

Criza de pe Nistru

Pe 7 martie, autoritățile ucrainene au anunțat despre un atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei cu circa 200 de drone și 60 de rachete. Printre obiectivele bombardate de ruși a fost și centrala hidroelectrică „Novodnestrovsk”, amplasată în regiunea Cernăuți și aflată la circa 25 de km de Naslavcea, cel mai nordic punct al R. Moldova.

Peste doar câteva zile de la atacul rusesc, pe 10 martie, au fost descoperite pete de petrol tehnic în râul Nistru, în apropierea satului ucrainean Liadova. În aceeași zi au fost depistate pete de petrol și în regiunea de nord a R. Moldova, fiind prelevate primele probe de apă.

În următoarea săptămână au fost instalate filtre și baraje pe Nistru pentru a împiedica deplasarea poluantului. Începând cu 16 martie, a fost instituită stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile. Mai multe localități din nord au rămas fără aprovizionare cu apă din râu. Municipiul Bălți a primit aproape 100 de tone de apă potabilă și tehnică, beneficiind inclusiv de suportul umanitar venit de la Iași. Până atunci, oamenii stăteau în cozi la fântâni pentru a lua apă.

Joi, 19 martie, Alexandru Munteanu a anunțat despre reluarea alimentării cu apă în Bălți, Soroca, Sîngerei și Florești. Conform oficialului, decizia a fost luată în baza ultimelor analize ale apei, care a confirmat că apa este în limite sigure pentru consum.