Edilul capitalei: „Traficanții sunt protejați de Poliție”. IGP îl va cita la audieri. Ceban a recunoscut că a refuzat timp de șase ani accesul Poliției la camerele Primăriei

De șase ani, Inspectoratul General al Poliției (IGP) solicită Primăriei Municipiului Chișinău accesul la camerele de luat vederi amplasate public în capitală „și care ar ajuta la prevenirea și contracararea infracțiunilor, nu doar a celor legate de droguri”. Totuși, primarul general Ion Ceban a recunoscut luni, 16 martie, că refuză să conlucreze cu oamenii legii, însă susține că „nu are nicio problemă să îi ajute în acest sens”.

„Poliția ne solicită accesul la camerele de luat vedere de vreo șase ani, de fiecare dată invocă diferite subiecte. Deci eu să înțeleg că astăzi, Poliției îi încurcă să lupte cu traficanții de droguri, cu criminalii, acele camere de luat vederi care sunt la balanța primăriei, subterane și prin parcuri. Noi nu avem nicio problemă să îi ajutăm în acest sens, noi îi ajutăm permanent, doar că ei nu acolo caută. Deodată au spus că nu există probleme în adiacența școlilor, au ironizat. Astăzi, problema drogurilor este foarte gravă, dacă ea se rezumă doar la camerele de luat vederi a Primăriei Muncipiului Chișinău, care sunt puține și dacă asta este scuza pentru inacțiunea Poliției, noi ne vom gândi și vom acționa împreună. Eu sper că la o săptămâna după ce le vom da acces la aceste camere, o să rezolve întrebarea”, a declarat primarul în cadrul ședinței Primăriei.

Totodată, Ceban a mai acuzat că „IGP protejează traficații de droguri”.

„Traficanții sunt protejați de Poliție, să fie foarte clar, nu camerele de vedere de la Primărie. Traficanții de droguri sunt eliberați de Maia Sandu. (…) Ei sunt complici acolo, făcând bani pe sănătatea copiilor”, a mai adăugat edilul.

La scurt timp, IGP a venit cu un comentariu în legătură cu declarațiile făcute de primarul capitalei.