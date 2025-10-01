Echipament de sprijin în valoare de 1 milion de dolari, oferit de UNICEF cu suportul partenerilor

Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din R. Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane de lei echivalentul a 1 milion de dolari. Acestea sunt oferite de UNICEF grație suportului Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului Statelor Unite ale Americii, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetări (MEC).

Printre echipamentele oferite se numără mașini de scris și plăci Braille, videolupe și instrumente optice, software de citire a ecranului, aplicații de comunicare augmentativă și tastaturi adaptate.

Valoarea medie a dotărilor pentru fiecare școală este de circa 160 000 de lei, care facilitează accesul copiilor cu necesități educaționale speciale la un proces de învățare echitabil și incluziv.

„O școală bună este una incluzivă, unde fiecare copil are șansa să învețe și să-și valorifice potențialul. Echipamentele asistive oferite de partenerii noștri UNICEF, Uniunea Europeană, Parteneriatul Global pentru Educație, Guvernul Japoniei și Guvernul SUA pentru 95 de instituții de învățământ din țară vor oferi copiilor cu cerințe educaționale speciale acces la o educație echitabilă și de calitate, pentru că fiecare copil contează”, spune Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

În raioanele Cahul și Ungheni, sprijinul a venit prin programul EU4Moldova: Regiuni-cheie, implementat de UNICEF și PNUD. Un total de aproximativ 500 de seturi de echipamente, în valoare de circa peste 2,32 milioane lei, a fost distribuit către 20 de instituții de învățământ din aceste două raioane.

În octombrie 2023, potrivit datelor MEC, în învățământul general erau înregistrați 10.362 de copii cu cerințe educaționale speciale, dintre care 4 219 cu dizabilități. Ei reprezintă circa 3% din totalul elevilor înscriși la această treaptă de învățământ.