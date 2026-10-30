DW Donald Trump a pierdut aliați după alegerile din Serbia și Brazilia

Bolsonaro Jr nu a ajuns la putere, Vučić a fost învins la urne. Și Netanyahu este slăbit. Președintele american Trump este nemulțumit de rezultatele recente ale alegerilor din lume și vorbește din nou despre fraude, scrie Deutsche Welle.

Statele Unite se pregătesc pentru alegeri. Marțea viitoare, 3 noiembrie 2026, americanii decid, în scrutinul intermediar, cine îi va reprezenta în Congres. În prezent, Partidul Republican, conservatorii de dreapta ai președintelui Donald Trump, deține majoritatea în ambele camere.

În alte părți ale lumii, alegerile tocmai s-au încheiat. Victoriile Listei Studenților din Serbia și ale actualului președinte al Braziliei Luiz Inácio „Lula” da Silva sunt vești proaste pentru Trump. Rezultatele nu permit anticiparea deznodământului alegerilor intermediare din SUA.

În Serbia, odată cu înfrângerea actualului președinte Aleksandar Vučić, șeful Casei Albe pierde un partener util în Europa. În Brazilia, tabăra lui Trump sperase la o victorie a lui Flávio Bolsonaro, cu al cărui tată, fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, liderul american avusese relații bune.

„Trump a fost un susținător puternic atât al lui Jair Bolsonaro, președintele asemănător lui Trump care s-a aflat în funcție înainte de victoria lui Lula din 2022, cât și al fiului său Flávio”, a comentat pentru DW Lawrence J. Haas, expert în politică externă americană la centrul de analiză American Foreign Policy Council. „Trump nu a fost deloc încântat de înfrângerile celor doi și nu-l simpatizează deloc pe Lula. Așadar, relația (cu Brazilia – n.red.) va rămâne, în cel mai bun caz, rece”.

În anii 1990, Haas a fost director de comunicare al lui Al Gore, vicepreședintele lui Bill Clinton.

Trump: Alegerile din Brazilia păreau „trucate”

Flávio Bolsonaro este vizat de acuzații de spălare de bani. După ce a pierdut alegerile, a fugit în Florida; Departamentul de Stat al SUA i-a eliberat vize lui și familiei sale. Odată ajuns pe pământ nord-american, a refuzat să-și recunoască înfrângerea și susține, în schimb, că votul a fost marcat de nereguli. Atitudinea amintește puternic de cea a lui Trump, care continuă să susțină, în mod fals, că Joe Biden și democrații i-ar fi „furat” victoria electorală în 2020.

În același registru a comentat acum Trump și înfrângerea lui Bolsonaro. „Sincer să fiu, părea încă un scrutin trucat”, a declarat luni președintele american. „Alegerile trebuie să fie incontestabile. Iar ceea ce am văzut arăta, în opinia mea, foarte rău”.

La fel ca în 2021, la Capitoliul din Washington, în urmă cu patru ani, suporterii președintelui înfrânt Bolsonaro luaseră cu asalt Congresul din Brasilia.

Relații bune cu prietenul lui Putin, Vučić, acum învins

Aleksandar Vučić conducea Serbia cu o mână de fier de 14 ani și intenționa acum să preia funcția de prim-ministru. În trecut declarase că împărtășește aceleași valori cu președintele Trump. Cu puțin timp înaintea alegerilor prezidențiale americane din noiembrie 2024 și din nou la câteva luni după acestea, fiul cel mare al lui Trump, Donald Jr., l-a vizitat pe Vučić la Belgrad.

Conservative Political Action Conference (CPAC), o organizație americană apropiată de mișcarea Make America Great Again (MAGA) a lui Trump, anunțase recent că va organiza o reuniune la Belgrad în noiembrie. Vučić urma să fie unul dintre principalii vorbitori ai evenimentului. Nu este clar dacă acest lucru mai rămâne valabil.

Un alt lucru care îl leagă pe Vučić de Trump: fostul președinte al Serbiei are o părere mult mai bună despre Vladimir Putin decât majoritatea celorlalți șefi de stat sau de guvern din Europa. Vučić nu s-a alăturat sancțiunilor UE împotriva Rusiei, după declanșarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei. Belgradul continuă să cumpere materii prime rusești, iar sub Vučić, instituțiile de presă de stat din Serbia prezentau Rusia într-o lumină mai favorabilă, contrar mass-media din UE.

Și Trump se arată tot mai apropiat de Moscova. Emisarul său special Steve Witkoff l-a descris recent pe Putin drept un „filantrop”, iar Trump însuși a recunoscut deschis într-un interviu că se înțelege mai bine cu Putin decât cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Sfârșitul guvernării lui Vučić înseamnă acum și că Trump a pierdut încă unul dintre puținii lideri din Europa care împărtășesc această viziune.

O rază de speranță în Israel? Rezultatul rămâne deschis

Cel puțin în Israel s-ar putea ajunge la un rezultat pe placul lui Trump. După numărarea a peste 96% din voturi, blocul de dreapta al premierului Benjamin Netanyahu se află în frunte. Totuși, și Benjamin Netanyahu, prietenul lui Trump, și-a pierdut majoritatea, astfel că negocierile pentru formarea unei coaliții se anunță complicate.

Cei doi lideri erau apropiați încă dinainte de a declanșa împreună războiul împotriva Iranului, la sfârșitul lunii februarie. În primul său mandat, Trump a mutat, în 2018, ambasada SUA în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Măsura a fost controversată, deoarece atât Israelul, cât și palestinienii revendică părți ale Ierusalimului drept capitală. Tabăra lui Netanyahu a salutat atunci decizia.

Astăzi, Statele Unite rămân de departe cel mai important partener al Israelului, iar Israelul este un pilon important al prezenței americane în regiune. Nu este clar cum ar arăta relația sub un alt guvern israelian, dar dacă Netanyahu rămâne la putere, probabil că se vor schimba puține lucruri sau chiar nimic.

Perspective deloc roz pentru Trump la alegerile de marți

Prin înfrângerea lui Vučić, Trump pierde un aliat util, iar victoria lui Lula menține în funcție un președinte pe care nu-l agreează. Situația nu-i convine lui Trump, dar nu va avea nicio influență asupra importantului scrutin din propria țară, spune Haas: „Americanii vor vota în funcție de problemele care îi afectează direct și de părerea pe care o au despre partidul aflat la putere”.

Dar nici acestea nu sunt perspective promițătoare pentru Trump. „Are cea mai scăzută cotă de aprobare a unui președinte înaintea alegerilor intermediare de la Harry Truman, în 1946”, punctează Haas. „Americanii sunt foarte îngrijorați de ceea ce își mai pot permite” și „resping războiul SUA împotriva Iranului”.