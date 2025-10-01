După 20 de ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit lichidarea incendiului izbucnit la un depozit de pe șoseaua Muncești

UPDATE 17:25 După 20 de ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit lichidarea incendiului izbucnit la un depozit cu materiale de construcție situat pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

În prezent, la fața locului se efectuează lucrări de demontare și spălare a materialelor constructive afectate de foc.

În urma incendiului nicio persoană nu a avut de suferit.

Pompierii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului izbucnit la un depozit de pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău. Pentru asigurarea continuității intervenției, în această dimineață a avut loc rotația de efectiv, fiind ridicate pe alertă gărzile de rezervă, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

La moment sunt antrenate 19 autospeciale de intervenție cu un efectiv de 75 angajați ai IGSU, care lucrează pentru stingerea totală a incendiului.

Totodată, la fața locului își desfășoară activitatea Laboratorul Experimental Antiincediar al IGSU, în vederea stabilirii circumstanțelor producerii incendiului.

„După stingerea completă, va fi efectuată o cercetare statică și dinamică, în vederea stabilirii focarului de ardere și a celei mai probabile cauze de izbucnire a incendiului. IGSU informează că nu există premise pentru îngrijorare, flăcările au fost localizate, fără a obține răspândire, iar echipajele IGSU întreprind toate acțiunile pentru stingerea totală a incendiului”, scrie IGSU.

Ieri, 30 septembrie Inspectoratul informa că apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:03. Potrivit primelor informații, acoperișul depozitului a fost cuprins de flăcări. Pentru lichidarea arderii au fost îndreptate forțe și mijloace conform nivelului sporit de intervenție, inclusiv trenul de pompieri al Căii Ferate. Ajunși, la fața locului, pompierii au stabilit că flăcările au cuprins în totalitate depozitul cu suprafața de peste 3000 metri pătrați. Pentru localizarea și lichidarea incendiului sunt create patru sectoare de luptă, fiind antrenate 18 autospeciale de intervenție cu un efectiv de 70 angajați IGSU. Pentru asigurarea ordinii publice și securității zonei afectate, la fața locului intervin și echipaje ale poliției și carabinierilor. Totodată, pentru gestionarea operativă a intervenției a fost instituit Statul Major.