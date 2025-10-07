Dreptul de călătorie fără vize în UE ar putea fi suspendat pentru țările care prezintă riscuri de securitate sau care încalcă drepturile omului

Parlamentul European a susținut, pe 7 octombrie, legea care facilitează eliminarea dreptului de călătorie fără vize în UE pentru țările care prezintă riscuri de securitate sau care încalcă drepturile omului, potrivit unui comunicat al instituției. Printre noile motive pentru suspendarea accesului fără vize în UE se numără amenințările hibride și pașapoartele de aur. Încălcările drepturilor omului și nerespectarea deciziilor instanțelor internaționale vor fi, de asemenea, motive pentru reinstituirea obligativității vizelor.

Într-un vot de marți, 7 octombrie, deputații europeni au aprobat o reformă a mecanismului de suspendare a vizelor UE privind 61 de țări, printre care și R. Moldova, ai căror cetățeni pot călători în prezent în spațiul Schengen fără viză pentru șederi scurte de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Mecanismul permite Comisiei Europene să reintroducă obligativitatea vizelor pentru o anumită țară atunci când există preocupări legate de securitate – mai întâi temporar, în așteptarea unei anchete și a unui dialog, apoi permanent, dacă problemele persistă. Motivele includ amenințări la adresa securității interne (inclusiv o creștere a infracțiunilor grave comise de cetățenii din țara în cauză) și creșteri substanțiale ale cererilor de azil nereușite, ale refuzurilor de intrare sau ale numărului de persoane care depășesc termenul de ședere permis.

Odată cu reforma, pragul pentru evaluarea creșterilor „substanțiale” ale numărului de persoane care se află fără permisiune sau ale infracțiunilor grave va fi stabilit la 30%. Pragul pentru calcularea unei rate scăzute de recunoaștere a cererilor de azil va fi stabilit la 20%. În cazuri bine justificate, Comisia va putea, de asemenea, să se abată de la aceste praguri.

Pașii următori

Legislația, deja convenită informal de negociatorii Parlamentului și Consiliului, a fost aprobată în plen cu 518 voturi pentru și 96 împotrivă, cu 24 de abțineri. Aceasta trebuie încă adoptată formal de Consiliu. Va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE.

Cum va funcționa sistemul

În conformitate cu noile reguli, Comisia Europeană (în urma unei propuneri din partea unui stat membru în cauză sau din proprie inițiativă și ținând cont de informațiile primite de la orice instituție a UE) poate iniția procesul de suspendare a călătoriilor fără viză din anumite țări terțe în spațiul Schengen, mai întâi temporar, apoi definitiv dacă problemele nu sunt rezolvate. Până în prezent, libertatea de a deține viză a fost revocată o singură dată, în cazul Vanuatu.