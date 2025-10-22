Două medalii într-o singură zi pentru R. Moldova la Campionatului Mondial de lupte, desfășurat în Serbia

Luptătorii de stil greco-roman au obținut două medalii la ediția din 2025 a Campionatului Mondial de lupte U-23, care se desfășoară în orașul Novi Sad, Serbia. O medalie de argint și una de bronz au fost obținute într-o singură zi de către Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Vitalie Eriomenco a intrat în posesia medaliei de argint, după ce, în finala categoriei de greutate de până la 63 kg, a cedat în fața azerului Ziya Babashov. Până în ultimul act, Vitalie Eriomenco a repurtat patru victorii, în fața reprezentanților din Kazahstan, Suedia, Egipt și Kîrgîzstan.

„După această performanță, sportivul nostru, a urcat pentru al treilea an consecutiv pe podiumul de premiere al Campionatului Mondial de lupte U-23”, potrivit unui comunicat MEC.

La rândul său, Alexandru Solovei a cucerit medalia de bronz în cadrul aceleiași competiții.

„Alexandru Solovei a trecut în finala mică a categoriei de greutate de 77 de kilograme de Nakibov Doniyorkhon din Uzbechistan”, transmite Ministerul.

Deplasarea lotului național de lupte la mondialele de lupte U-23 a fost posibilă cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării.