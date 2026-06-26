Dosarul „Car Vertical”. Încă șase persoane reținute în dosarul de încălcare a vieții private, hărțuire sexuală, pornografie infantilă, șantaj și spălare de bani

Șase persoane au fost reținute în dosarul „Car Vertical” urmare a perchezițiilor la Chișinău, Orhei și Sîngerei, a anunțat vineri, 26 iunie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Conform PCCOCS, cei șase sunt bărbați cu vârste cuprinse între 24 și 39 de ani, iar patru din ei au mai fost cercetați pentru diferite infracțiuni (păstrare și vânzare de droguri, furt, amenințarea cu omor).

În cadrul acestui dosar, persoanele sunt investigate pentru încălcări legale împotriva fostelor prietene, „pe care au hotărât să se răzbune și să furnizeze imagini cu conținut sexual cu acestea, pe fostul canal de Telegram denumit «Car Vertical»”.

„Mai exact, aceștia sunt investigați pentru încălcarea inviolabilității vieții personale a fetelor vizate, pornografie infantilă în cazul fetelor care încă nu împliniseră vârsta de 18 ani, hărțuire sexuală, amenințare cu moartea, șantaj și spălare de bani. Așadar, pe lângă trimiterea imaginilor administratorului fostului canal care le publica, doi din bănuiți au fost și parte a schemei mai largi desfășurate de membrii acestui grup infracțional, inclusiv prin spălarea banilor proveniți din aceste infracțiuni”, a precizat Procuratura.

Astfel, cei doi au fost plasați în arest preventiv, „în vederea continuării obiective a investigațiilor”. În ceea ce-i privește pe ceilalți patru, procurorii PCOCCS le-au prezentat învinuirile pentru cercetarea lor în continuare.

Anterior, oamenii legii au desfășurat percheziții Chișinău, Orhei și Sângerei. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate și patru mașini pentru asigurarea acoperirii prejudiciului cauzat victimelor, inclusiv peste 25 de mii de euro, muniții de vânătoare deținute ilegal, un pistol modificat artizanal, cartușe, telefoane și alte dispozitive cu informații potențial relevante cauzei penale, precum și acte false.

PCCOCS menționează că în continuare, sunt investigate și celelalte 16 persoane învinuite în dosar, în vederea trimiterii dosarului penal în judecată, „cu asigurarea în privința tuturor a prezumției nevinovăției, potrivit legii”.