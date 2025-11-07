Dorin Damir a fost eliberat din arest și i-a fost aplicată interdicția de a părăsi R. Moldova pentru două luni

Dorin Damir, președintele Federației de Arte Marțiale „FEA” și finul ex-președintelui Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat din izolator. Acesta are interdicție de a părăsi R. Moldova timp de 60 de zile, a declarat purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, pentru TV8.

Dorin Damir și Octavian Orheianu au fost vizați în peste 20 de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG au afirmat miercuri, 5 noiembrie, că Inspectoratul Național de Investigații și PCCOCS au efectuat descinderi la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în 2017, a afacerii Proimobil de către un grup de persoane afiliat celor doi.

Ulterior, Damir a fost reținut pentru 72 de ore.

Octavian Orheianu a fost vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din R. Moldova, condusă anterior de Dorin Damir.

Orheianu este fondatorul clubului sportiv LION Academy și companiei imobiliare ClassImobil.

În 2018 ZdG a scris despre compania imobiliară Pro Imobil, vizată într-un dosar penal, care a suportat mai multe schimbări în perioada în care fondatorul afacerii era anunțat în căutare internațională, angajații fiind interogați. Business-ul a trecut pe o altă companie, de pe „Pro Imobil Grup” SRL pe „Pro Imobil Company”, care, în noiembrie 2017, fusese cumpărată de alt SRL, la care unul dintre fondatori este un sportiv de nici 30 de ani.

Atunci, „Immobile Consulting” SRL, noua proprietară a „Pro Imobil Company”, în numele căreia acționau agenții Pro Imobil, a fost înregistrată pe 9 octombrie 2017, cu sediul juridic pe str. Armenească, 28, și cu un capital social de 200 de lei. Fondatori, cu câte 50%, sunt Victoria Condratiuc (administratoare) și Alexandr Petcoglo, un sportiv originar din Basarabeasca. Acesta provine dintr-o familie modestă, tatăl său fiind atunci șofer la primăria din localitate. Până în octombrie 2017, când a devenit fondator la „Immobile Consulting”, Alexandr Petcoglo nu a avut vreo tangență cu domeniul afacerilor, fiind antrenor la o sală de sport și una de lupte – Clubul Sportiv „Lion Muay Thai”. Președintele clubului era Octavian Orheianu, tot el a fost și vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din R. Moldova, condusă atunci de Dorin Damir, finul președintelui PD, Vladimir Plahotniuc. Dorin Damir este și președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), asociație care a organizat la Chișinău mai multe gale KOK și turnee internaționale de arte marțiale mixte (MMA) la care participă și sportivi antrenați de Alexandr Petcoglo. De altfel, acesta apare în mai multe fotografii comune cu șefii WAK-1F.